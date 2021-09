Llaman arrogante a Eiza González por pedir a reporteros decir bien su nombre

Hace unas horas se viralizó un video en el que la actriz mexicana Eiza González roba reflectores con su espectacular vestuario tras su paso por una alfombra roja, pero además, la famosa que triunfa en Hollywood, fue blanco de las críticas tras pedir a los reporteros pronunciar bien su nombre.

Cabe señalar que en el clip que fue creado en Tiktok y que rápidamente se viralizó en las redes sociales se observa a Eiza González posar frente a las cámaras con un elegante vestido negro mientras pasa por la alfombra roja, sin embargo, en un momento la protagonista de la telenovela Amores Verdaderos de Televisa sorprendió al aclarar a algunos reporteros como se deletrea su nombre, ya que la llamaban Aiza, por lo que se vio en la necesidad de explicarles como se pronunciaba en español.

Como era de esperarse la aclaración de la modelo de 31 años generó toda una controversia en redes sociales al dividir opiniones; mientras que unos usuarios opinan que la mexicana se comportó muy arrogante al deletrear su nombre, otros aplaudieron la actitud de la actriz, pues consideran que bastante le ha costado llegar a donde está como para no defender su nombre.

"Claro k si tanto k le a costado esta ahí", "Q bella siempre y cuando sea con respeto y una sonrisa nada es malo", "Que creída", "Que arrogante", " Ay no, ya se siente una diva…. Bueno en fin donde queda la humildad.. y no es envidia, si no que seme hace de mal gusto que ahora se asuste de donde salió", "Una manera muy sutil de decirle pronuncien bien mi nombre es en español", "Que mujer tan odiosa en verdad, ni Salma fué así", son algunos de las reacciones que circulan en internet respecto a la aclaración de Eiza González.

Cabe señalar que actualmente Eiza González es una de las artistas mexicanas más sobresalientes en Hollywood y una de las más taquilleras, pues recordemos que el pasado mes de mayo el portal The Numbers, indicó que la mexicana era la quinta de una lista de las estrellas más taquilleras.

Recordemos que la famosa actriz ha tenido la oportunidad de participar en divesos proyectos en Hollywood en donde no sólo ha presumido su belleza sino su gran talento frente a las cámaras, ganándose el reconocimiento internacional en el 2014 cuando interpretó a Santanico Pandemonium en El Rey Network y Netflix From Dusk till Dawn: The Series.

También se ha dado a conocer en otras películas, siendo la más destacada Godzilla vs. Kong. Recientemente Eiza González deslumbró en la MET Gala 2021.

