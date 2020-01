Lizbeth Rodríguez y su espectacular vestido de princesa

La conductora de Exponiendo Infieles de Badabun, Lizbeth Rodríguez, recientemente festejó sus 11 millones de seguidores en Instagram, pues, actualmente es una de las youtubers más populares de México.

Constantemente Lizbeth Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram, mostró una imagen donde lució un hermoso vestido de princesa y en la imagen escribió: "Y quien dice que no te puedes vestir como princesa, para sentirte bonita única y exclusivamente para ti". En la imagen se puede apreciar que Lizbeth luce sensual, pues esta foto se la dedicó a las mujeres que no se sienten seguras al portar alguna prenda.

La imagen tuvo miles de Me Gustas y un sinfín de comentarios. Los usuarios no dudaron en resaltar la belleza de La Chica Badabun. La imagen alcanzó 538,019 Me gusta, por lo que la youtuber se mostró feliz por hacer llegar un mensaje de seguridad hacia las mujeres, animándolas a vestirse y lucir ropa a su gusto, con la intención de que se sientan como una princesa.

Recientemente la conductora del programa Exponiendo Infieles dio a conocer que liquidó una deuda en una tienda departamental, la cual debía desde el año 2016. Esta noticia le dio a conocer por medio de un vídeo que compartió en su red social de Instagram.

Como en toda red social, hubo comentarios malos o buenos hacia La Chica Badabun. Mientras que algunos criticaban a Lizbeth por no saldar la deuda antes, otros aplaudieron su acción y por ser buena ciudadana como ella comentó en el video.