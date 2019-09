Lizbeth Rodríguez y la foto que enloquece tras su cambio de look

Reciencemente Lizbeth Rodríguez sorprendió a sus millones de seguidores con su cambio de look. No es raro que la Chica Badabun cause sensación en las redes sociales, pues cada vez que la conductora de Exponiendo Infieles comparte una imagen recibe un sinfin de comentarios halagadores y esta no fue la excepción.

Tras su cambio de look, la Chica Badabun confesó que aunque podría parecer que se trata de una manera de cerrar ciclos, ella no cree que sea necesario.

Lee también: Lizbeth Rodríguez sorprende con cambio de look para cerrar ciclos

Hace unas horas Lizbeth compartió una imagen en donde presumió sus curvas al utilizar un entallado vestido que la hacía ver espectacular.

" Owwww cada más hermosa mi bebe, sabes que te amo mucho! Espero verte pronto en peru! Te amoo eres la mejor ! Hermosa y preciosa", "Cualquier cosa que te hagas siempre te verás hermosa mi amor", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en Instagram.

Con su cambio de look la conductora de Exponiendo Infieles se quitó las extensiones en tonos rosas y morados, que la habían caracterizado en los últimos meses, y con las que había sido criticada, ya que a decir de los heaters no le quedaban para nada bien.

Hace unos días, Lizbeth Rodríguez estuvo en el ojo del huracán tras haber ocultado que tenía un hijo. Luego de la polémica que se armó, la Chica Badabun tuvo que aclarar la situación e indicó por que había ocultado a su hijo.