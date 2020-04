Lizbeth Rodriguez y el TRISTE recuerdo que la hizo llorar (vídeo)

Lizbeth Rodríguez dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Instagram que se encuentra muy triste por recordar una publicación en la que ella aparece con su mejor amigo el cual partió al cielo; y decidió subir varios vídeos a sus Instagram Stories en los que explicaba el motivo que en ese momento la tenía triste y sobretodo que la hizo llorar.

La publicación de su muro en Facebook la compartió en Instagram, pues la partida de su mejor amigo Abraham fue uno de los golpes más fuertes para la conductora por lo cual decidió dedicarle un mensaje:

“Hoy amanecí con un mensaje tuyo de hace 9 años y mis recuerdos contigo me invadieron, si supieras cuánto te extraño y me gustaría que estuvieras orgulloso de mi por todo lo que he logrado y me encantaría acompañarte en tus logros amigos ¡Te quiero hoy y siempre!