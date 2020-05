Lizbeth Rodríguez y Windy Girk reaccionan ante los HEATERS

Lizbeth Rodríguez y Windy Girk grabaron un video juntas con la intención de analizar por qué los haters están haciendo videos y comentarios tan ofensivos hacia ellas, por lo cual La exchica Badabun le sugirió a Windy juntarse como mujeres empoderadas para luchar juntas contra los haters. Tanto Rodríguez como Girk señalaron que este video lo habían hecho antes de la pandemia mundial de coronavirus.



WindyGirk señaló que los haters son lamentables, pero que le alegraba darle mucho alimento para que hablaran. Así mismo dijo que, posiblemente las personas que hacían videos mal intencionados hacia su persona era por que no tenían pareja ni citas.

Lizbeth Rodríguez comentó que se había hecho una recopilación gracias a su equipo de trabajo sobre las publicaciones mal intencionadas que los haters hicieron de las dos. Ambas comentaron que no es sano y correcto tirar odio hacia las youtubers, debido a que ese contenido de vídeos puede estar al alcance de los niños.

A tan solo horas de haber compartido el vídeo en Youtube ya cuenta con más de 76,717 vistas en las que los internautas no han perdido la oportunidad de opinar a favor y en contra del contenido del vídeo que las youtuber subieron.

