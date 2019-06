Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt cumplen 8 meses a pesar de los rumores: Foto

En medio de rumores de infidelidad y críticas por hacer videos con sus exparejas, Lizbet Rodríguez y Tavo Betancourt cumplieron 8 meses de novios y feliz relación. La Chica Badabun mostró su amor con una foto y un mensaje para su novio donde le expresó todo lo que siente.

A pesar que una vidente adelantó que la pareja podría tener prolemas en su relación a causa de un tercero, Tavo y Liz han aclarado que las cosas entre ellos están bien y que si han dejado de pasar tanto tiempo juntos es por sus horarios de trabajo y no por algo más.

Para celebrar un mes más de relación, Lizbet Rodríguez envió un emotivo mensaje a través de Instagram para su novio en donde lo llamó "príncipe del dragón", señalando que se encuentra totalmente agradecida con la vida por haberlo puesto en su camino.

Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo... Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona!!! He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo! Siempre estarás en mi corazón!!! <3, decía el mensaje.