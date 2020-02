Lizbeth Rodríguez y Laura Bozzo pondrán a temblar a infieles. Lizbeth Rodríguez una vez más pondrá a temblar a los infieles, pues en un video de Instagram que compartió la popular conductora, Laura Bozzo comunicó "“Que se preparen los infieles” luego de reunirse con la youtuber mexicana.

Laura Bozzo compartió una fotografía y varios videos de su encuentro con Lizbeth Rodríguez, la famosa youtuber presentadora del programa "Exponiendo Infieles" de la empresa Badabun. En la imagen aparecen las conductoras felizmente abrazadas y con el pie de foto siguiente:

“Con mi adorada @lizbethrodriguezoficial cocinando un proyecto espectacular, que se preparen los infieles”, escribió Laura Bozzo. Miren ustedes con quién estoy, con mi sucesora", señaló Bozzo en uno de los clips. "Y que pasen los desgraciados", añadió haciendo referencia a su frase famosa

La youtuber también añadió sus comentarios:

“Vienen cosas muy increíbles”.

Ninguna de las dos ha comentado de que tratara este nuevo proyecto que tienen en manos, ya que será una sorpresa para el público.

Lizbeth hace unas semanas realizó un video donde habló sobre todo lo que pasó antes de llegar a ser La Chica Badabun, todos los obstáculos que tuvo que pasar para poder ser la persona que es ahorita.

"Me salí de mi casa a los 16 años, entonces desde un principio tuve que estar trabajando muchísimo. El primero fue en una taquería de mesera, porque cuando me salí de mi casa, me salí con dos pesos, literal una moneda de dos pesos. Y con mi primer sueldo de ahí tuve para comprar cepillo de dientes, pasta dental, calzones porque me salí de plano sin nada, incluso una amiga me tuvo que prestar ropa para ir a trabajar", comentó Lizbeth Rodríguez en su video.

Con lágrimas en los ojos la famosa youtuber señaló que esta trabajando muy duro para sacar a su hijo adelante, ya que quiere que el tenga lo mejor y no le falta nada.

Por otro lado Laura Bozzo, comentó en una entrevista, que lamenta mucho no contar con su visa para viajar a los Estados Unidos.