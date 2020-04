Lizbeth Rodríguez vive para contarlo; puso en peligro su vida

Lizbeth Rodríguez dio a conocer una nueva aventura que experimentó al lado de su equipo de trabajo mediante su canal de YouTube, con los que se subió a un kayak y sufrió un accidente a tal grado que la youtuber se asustó demasiado.

El vídeo se grabó en en la Reserva de la Biosfera Marina Nacional de Nayarit donde la conductora se subió a un kayak en compañía de un hombre llamado Jorge quien sabe el manejo total de la lancha y asi mismo se puso un chaleco por si caía al agua. Durante el paseo pudo observar diferentes animales que había.

Lee también: Lizbeth Rodríguez: comparación de Exponiendo Infieles vs Secretos

Al estar navegando Rodríguez pidió jugar "unas carreritas", pues iban acompañados de otras personas en otros kayaks, pero desafortunadamente Lizbeth chocó contra unas ramas que le rozaron la cara, lo que provocó que ambos cayeran al agua. La influencer traía su celular y evidentemente se mojó.

El equipo de su producción rápidamente la salvaron preguntandole si se encontraba bien y afortunadamente solo se raspó la mano con las ramas.

Ella junto a dos personas más querían observar al cocodrilo que estaba en la reserva por lo cual comentó que sería fuerte por conseguir un vídeo para compartir con sus seguidores el cual ya tiene más de 239,541 vistas en su canal de YouTube.

Lizbeth Rodríguez es una de las jóvenes conductoras en tendencia debido a que su perfil de Tik Tok ha publicado diferentes videos con divertidas temáticas y en la que además sus seguidores siempre están al pendiente del contenido que comparte. Además se ha visto envuelta en una pelea de celos entre dos youtuber: Celeste Pellegrine y WindyGirk.

En el vídeo que dio a conocer la influencer añadió una descripción: “Amigos acompáñenme en esta súper aventura en kayak donde definitivamente me dejó una gran experiencia de vida, y por supuesto no podía dejar atrás a mi equipo en esta excursión, pasamos de todo así que no se lo pierdan y acompáñennos en esta aventura”.