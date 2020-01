Lizbeth Rodríguez sufrió una picadura y compartió las imágenes

La conductora de Exponiendo Infieles de Badabun, Lizbeth Rodríguez se encuentra de paseo por el estado de Nayarit, lugar de donde ha compartido increíbles paisajes y lo bien que se la está pasando. Sin embargo, algo que preocupó a sus fans fue cuando Lizbeth mostró que había sufrido una picadura de un animal, pero no era nada para preocuparse.

Lizbeth Rodríguez compartió en Instagram su pierna y mencionó los síntomas que presentó luego de que le picó el insecto, sin embargo, insistió que no era nada de que preocuparse, pues señaló que había acudido a un hospital y estaría en contacto con una toxicóloga.

“Me duele mucho la pierna, como que me está quemando. Me dijeron que no era un picadura de araña como yo pensé, pero no supieron decirme qué bicho fue. Voy a estar en contacto con la toxicóloga para ver cómo evoluciona” dijo la famosa youtuber.

Momentos después Lizbeth señaló que le hacía falta descansar y probablemente se sintiría mejor.

“Me estoy sintiendo peor. Como que me empezó a doler la boca del estómago y el oído. Yo creo que también me hace falta descansar” indicó.

Lo que le ocasionó la picadura del insecto a Lizbrth Rodríguez.

La Chica Badabun indicó que el insecto no le había picado en Nayarit si no en Tijuana, sin embargo, continuó con sus pendientes y fue cuando se encontraba en Nayarit que decidió ir al doctor.

La Chica Badabun prometió a sus millones de fans realizar increíbles videos de todo lo que ha vivido en Nayarit y compartirlos en sus diferentes plataformas después de regresar a Tijuana.