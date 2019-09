Lizbeth Rodríguez se sometió a un cambio de look que dejó sorprendidos a todos sus seguidores, confesando que aunque podría parecer que se trata de una manera de cerrar ciclos, ella no cree que sea neceario. Aún así lo hizo y el cambio radical fue increíble.

La conductora de Exponiendo Infieles se quitó las extensiones en tonos rosas y morados que la habían caracterizado en los últimos meses y con las que había sido criticada, ya que a decir de los heaters no le quedaban para nada bien.

Lizbeth Rodríguez sorprende con cambio de look para cerrar ciclos

La Chica Badabun tuvo que tomar una difícil decisión tras colocarse de nuevo extensiones para lucir diferente, mismas que había prometido cortar pero estuvo a punto de arrepentirse.

Dejando atrás el color morado Lizbeth Rodríguez se sometió al azul pero no solo eso, sino que lo dejó demasiado corto, un promedio al que señaló no estaba acostumbrada y que desde que estaba en secundaria no lo tenía tan cortito.

Al final el cambio fue notorio y apuntó que se sentía diferente y hasta otra persona. En un momento Liz aseguró que si el video del cambio de look llegaba a un millón de likes se raparía un lado de la cabeza.

Espero no verme mal, por favor, dio Liz durante el cambio.

¡Ay! Sí me gusta... ¡WOW!.. Estoy impactada, mencionó la youtuber.

Lizbeth quedó contenta con su cambio de look completo, aunque confesó que le costaba aceptar el cambio al que se había sometido.