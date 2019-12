Lizbeth Rodríguez se deja querer en Badabun tras polémica

Aunque la famosa youtuber y conductora del programa Exponiendo infieles, Lizbeth Rodríguez no ha manifestado nada sobre la polémica que se vive sobre el programa Badabun, lo que si sabemos es que mientras sus excompañeros Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro, denunciaron los presuntos abusos que vivieron, la Chica Badabun se deja consentir.

Lizbeth Rodríguez alcanzó la fama con Exponiendo Infieles, el famoso programa tenido por muchos y muchas y uno de los más fructíferos de Badabun por lo que Lizbeth se ha convertido en una de las youtubers favoritas de no solo del público si no también de los productores del programa, siendo ella la imagen estrella de Navidad.

La Navidad llegó a Badabun, pues en la más reciente publicación en Instagram del programa se ve a Lizbeth Rodríguez posando con un sensual traje para la llegada de la Navidad.

Recordemos que hace unas horas Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro denunciaron que la habían pasado muy mal en Badabun.

"Han pasado cosas muy duras durante estas últimas semanas, lamentablemente pasó algo que yo me temía mucho, es que ya no tengo control sobre mis redes, no tengo contraseña, no tengo absolutamente nada. La única cuenta que tengo es la de Twitter. No sé si sepan pero cuando entramos a esta empresa firmamos un contrato muy duro, absolutamente tenían todo de nosotros. Siento y creo que vamos a comenzar desde cero", explicó Daniela Alfaro.

Por su parte Kim Shatal señaló que probablemente ella ya no tenía ninguna red social.

"Lo más probable es que a estas alturas ya no tenga ninguna de mis redes sociales, me quitaron el poder sobre ellas. Si llegan a ver algo en ellas, no soy yo. Me siento muy confundida, me siento con miedo y todo por poner un alto a tanto abuso, a tantos insultos que ya no voy a soportar. Estoy cansada, estoy muerta del miedo. No sé lo que vaya a pasar. Estoy segura que van a tratar de dañar mi imagen, van hablar mal de mis amigos.

Ya estamos cansados de tanto abuso, van a tratar de voltearlo a negativo", indicó Shantal.