Lizbeth Rodríguez se burla de sus heaters

Lizbeth Rodríguez recibió un bombardeo de críticas hace un par de días después de haber compartido en Instagram una foto en la que aparecía con "poca ropa", seguidores y heaters señalaron que no era una buena imagen para una influencer a la que miles de niños y adolescentes siguen.

En comentarios se podía leer el rechazo a la foto de Lizbeth Rodríguez, entre los que destacaba que enseñar su cuerpo en una red social era una ofensa para su público.

Lee también: La atrevida foto de Lizbeth Rodríguez que está dando de qué hablar

Pero la Chica Badabun no perdió su humor y la tranquilidad con la que suele tomar los comentarios negativos y se burló de sus heaters con tremenda foto compartida también en Insta.

La ingeniosa foto era una foto de la cara de la conductora de Exponiendo Infieles sobre un vestido típico mexicano que Liz luciría para una noche mexicana.

"Amo tanto tu sentido del humor", "ofensivo para los envidiosos. Bella", "Te tienen envidia bebé pero tú no les hagas caso!", "Tú presume tu cuerpo tal cual es! No dejes que las críticas te detengan", "El cuerpo humano no es ofensivo, es hermoso", se lee en comentarios.