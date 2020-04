Lizbeth Rodríguez se BURLA de Kimberly Loiza con MEMES

Lizbeth Rodríguez está envuelta en toda una polémica después de haber revelado la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a su pareja Kimberly Loaiza con el team Fénix “Kevin Panini” como lo llaman los usuarios al relacionarlo con la infidelidad de Karla Panini hacia su amiga Karla Luna.

La conductora del canal de Youtube “Secretos” decidió a contar el chisme de uno de los ex integrantes del Team Badabun, hecho que ha causado un gran escándalo en las diversas redes sociales, pues hasta el momento el pleito de indirectas y directas que se han mandado Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Lizbeth Rodríguez, no ha parado y uno de los hechos que más ha dejado asombradas a las personas es el video que salió de Pantoja teniendo relaciones con otra mujer que no es la Lindura Mayor.

Lee también:Mhoni Vidente predijo separación de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Este hecho involucró a la pareja del cantante, Kimberly Loaiza, quien ha defendido a su novio y contestado a las publicaciones de Rodríguez, por lo que La chica Badabun tampoco se quedó callada y mediante sus Instagram Stories, videos de Tik Tok y publicaciones de texto se ha burlado de la cantante y le acoseja que abra los ojos.

A Kimberly Loaiza no le han importado los comentarios de Rodríguez, pues se mantiene firme defendiendo a su pareja ante esta situación, la cual ha puesto a los internautas en una postura de defensa.

No hablaré mucho, mejor se lo dejo a DIOS finalmente el se encarga de todo, pero desde que ella hizo una conversación falsa pueden darse cuenta que tiene maldad y esta mintiendo. Por nosotros no se preocupen estamos bien, somos una familia feliz,seguiremos pasando estas pruebas. — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) April 17, 2020

A través del Twitter, Loaiza puso un mensaje en donde expresó a sus fans que solamente le dejaba las cosas a Dios, puesto que el chisme de Pantoja ya una vez lo habían dicho, en donde no se le comprobó nada, por lo cual Rodríguez decidió hablar y hacerlo público, pues argumentó que no era nada en contra de la Lindura Mayor.

“No hablaré mucho, mejor se lo dejo a DIOS y finalmente él se encarga de todo, pero desde que ella hizo una conversación falsa pueden darse cuenta que tiene maldad y está mintiendo. Pero nosotros no se preocupen, estamos bien, somos una familia feliz y seguiremos pasando estas pruebas”, comentó Kimberly.

Sin embargo, este pleito no paró aquí, pues la pareja de Kevin Panini, Alex Flores no se quedó callado y grabó un video en donde dio a conocer información de Lizbeth. El youtuber comentó que a Lizbeth se le olvidó decir la manera en que ingreso al canal de Badabun.