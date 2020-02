Lizbeth Rodríguez revela a que se dedicaba antes de ser famosa. La youtuber mexicana Lizbeth Rodríguez nacida en la ciudad de Tijuana, Baja California Sur abrió su corazón y reveló que es lo que hacia antes de convertirse en famosa. Con tan solo 25 años de edad ha logrado un éxito rotundo en la plataforma más famosa de todos los tiempos, Youtube y en diferentes redes sociales.

La youtuber es muy conocida por conducir el programa Exponinedo Infieles, el cuál consistía en ofrecer dinero a las parejas a cambio de dejar que ella revise sus teléfonos celulares, esto para comprobar que tan fieles son con su pareja.

Lizbeth ha logrado conquistar a millones de personas con su carisma, popularidad y sus talentosos videos. Pero su camino hacia la fama no ha sido nada fácil, ya que la youtuber a tenido que atravesar varios momentos tormentosos en su vida, antes de ser la persona tan famosa que es ahorita.

Uno de ellos es que tuvo que trabajar desde muy joven para salir adelante. La actriz a través de un vídeo confesó que tuvo distintos trabajos antes de entrar a Badabun y lo que vivió con el paso del tiempo:

"Me salí de mi casa a los 16 años, entonces desde un principio tuve que estar trabajando muchísimo. El primero fue en una taquería de mesera, porque cuando me salí de mi casa, me salí con dos pesos, literal una moneda de dos pesos. Y con mi primer sueldo de ahí tuve para comprar cepillo de dientes, pasta dental, calzones porque me salí de plano sin nada, incluso una amiga me tuvo que prestar ropa para ir a trabajar", comentó Lizbeth Rodríguez.

Decidió estudiar la Licenciatura en Teatro, donde conoció a mucha gente importante que le ayudaría a cambiar su vida, pues de ahí logró tener ofertas de trabajo muy buenas que no podía desaprovechar, ya que estas le ayudarían a entrar a Badabun.

“Estudié Licenciatura en Teatro en UABC, soy actriz de hueso colorado. Siempre fui buena estudiante, he sido muy dedicada y siempre lo que quiero no me detengo hasta que lo consigo. Mientras estudiaba yo trabajada, afortunadamente me empezaron a salir trabajos en obras de teatro, para comerciales, una que otra película, cortometrajes, doblajes." comento la youtuber

"Cuando egrese de la carrera, seguí haciendo teatro y cada vez seguía teniendo más y más proyectos, porque siempre he trabajado muchísimo, al grado de que llegaba a tener hasta tres ensayos al día”, señaló.

También confesó que trabajo en distintos lugares que le ayudaron mucho a desarrollarse profesionalmente. Se desempeño en shows de animación para niños en fiestas infatiles, dando clases de actuación para niños, jovenes y adultos , hasta otorgó clases en una maestría de abogados para que tuvieran mayor soltura durante un juicio.

Lizbeth Rodriguez señaló que ama su actual trabajo, debido a que este le ayudado a salir adelante y darle una mejor vida a su hijo de casi tres años de edad llamado Eros que confiesa es su motor para seguir adelante día con día.