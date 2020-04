Lizbeth Rodríguez pone a prueba a su novio, ¿será que descubra una infidelidad?

Lizbeth Rodríguez, siendo una de las youtuber, influencer y conductoras más populares del momento, a través de su canal de YouTube en el que publica vídeos a mediante de los cuales cuenta historias de infieles, llamado “Secretos”, ha marcado toda una tendencia de búsquedas entre los usuarios de la web.

La influencer por medio de sus Instagram Stories compartió una fotografía en la cual le envía a su pareja, lo que parece ser una indirecta, solicitándole que se deje revisar el celular... ¿será que la conductora tiene sospechas de alguna infidelidad? Pues mediante su programa que tiene por objetivo descubrir infidelidades, utiliza comprometedoras dinámicas, y ofrece además una cantidad de dinero a cambio de ver información personal.

Lee también: Lizbeth Rodriguez y el TRISTE recuerdo que la hizo llorar (vídeo)

Sólo que en este caso, además de revisarlo, no le haría ofrecimiento alguno de dinero, pues solamente es una práctica para saber su grado de fidelidad.

La imagen que compartió iba acompañada de este mensaje: “Díganle a @estebacvillagomez que se deje revisar su celular si no, no va a conseguir nada de mi".

La conductora se mostró muy firme con este mensaje, pero por otro lado, los internautas se encuentran un poco confundidos, quizás preguntándose: "¿le estará siendo infiel su novio a Lizbeth Rodríguez?; la influencer que se dedica a descubrir este tipo de hechos puede ser su arma más fuerte para descubrir si su pareja la ama totalmente o si le está está siendo infiel.

Y aunque, la youtuber ha demostrado que se encuentra feliz al lado de Esteban, -su pareja-, no está por demás que siendo la reina de descubrir infieles, le eche un vistazo al celular del joven para descubrir o no lo miso. Sin embargo, él no es su único amor, pues parte importante de su corazón la ocupa Eros, quien es su amado hijo, quien es el principal motor en la vida de Lizbeth, tanto, que la ha acompañado en sus vídeos de Tik Tok.

Los éxitos de la conductora ¡no paran!, pues su canal apenas cuenta con cuatro episodios de "Secretos", en los que se han podido observar que las parejas son infieles y aún así, algunos siguen dándole su celular cuando saben que tienen contenido comprometedor que se evidenciará a nivel mundial por medio de Youtube.

Lizbeth Rodríguez pone a prueba a su novio, ¿será que descubre una infidelidad? Foto Instagram.

Por otro lado, recientemente se vio a Lizbeth muy triste por medio de unos videos que les compartió a sus seguidores ya que la plataorma de Facebook le recordó un momento de su vida que la hizo que llorar, pues hace 9 años perdió a su mejor amigo con el que pasaba mucho tiempo y planeaban muchas cosas juntos; y una de éstas fue una promesa impuesta por ellos mismos, de vestirse de blanco si uno de los dos le pasaba algo negativo, situación que se presentó inesperadamente muy rápido para Abraham, pues la conductora vio partir de esta vida a quien consideraba como su mejor amigo.