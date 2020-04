Lizbeth Rodríguez muestra como ser madre las 24 horas del día

La reconocida youtuber Lizbeth Rodríguez , quien ganó popularidad al descubrir infieles tras el programa de Youtube de “Badabun”, con el cual destacó con la frase popular “Amigos ustedes son pareja”, que hasta el momento le sigue dando éxito, pues la influencer no se quedó con las manos cruzadas y decidió ponerle nombre al canal de Youtube “Secretos”, para seguir realizando lo que le gusta, que es la condución y descubrir a parejas que son infieles.

La conductora a parte de trabajar en su canal de Youtube, tiene uno de los mayores trabajos que una mujer puede tener, el ser madre. Pues la influencer tiene a su hijo Eros, quien fue la razón y motivación por el cual decidió ser fuerte y buscarle a la vida después de que Badabun pasara por grandes problemas.

La conductora del canal de tendencia “Secretos”, dio a conocer por medio de su canal de Youtube un video en el que muestra cómo es ser mamá las 24 horas del día. Pues a pesar de trabajar establece su tiempo para pasarlo al lado de su hijo pues necesita atención, cariño y cuidados sobretodo.

En la dinámica se puede apreciar que la conductora y su hijo están acompañadas por su mascota "Tutú" en un parque, en donde señaló que es mamá 24/7. En el video empiezan a correr por el parque ella y el pequeño, pero no quería darle la mano lo que la influencer dijo que ya estaba grande y que no se ocupaba de ella. Quiso trepar a un árbol, pero ambos no pudieron.

Posteriormente fueron a un lugar para comer, donde Eros se mostraba muy contento esperando la comida, ya que ambos tenían mucha hambre, por lo cual la youtuber expresó que muchos papás querían educar a sus hijos para que al momento de tomar los alimentos se queden sentados a lo cual ella deja que su hijo juegue, coma, salte, etc. Después se fueron a un mini salón de belleza, donde su hijo la maquilló, peinó, le pintó las uñas de los pies y las manos a lo cual Rodríguez quedó hermosa.

Por último, fueron a un área de juegos donde el pequeño Eros se subió a un juego sin ayuda de su mamá. Ambos empezaron a brincar en uno de los juegos, el niño se mostraba muy contento conviviendo con su mamá y sobretodo realizando travesuras. Lizbeth aconsejó que los niños necesitan jugar con otros niños y que una ley de vida que poco a poco se vayan despegando de la madre.

En el video compartido en su canal de Youtube puso una descripción para que los usuarios puedan entender de que se trata: "El día de hoy disfruté al lado de mi hijo ese famoso video que tanto me habían pedido 24 horas siendo mamá, tengo la fortuna de decir que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida y hoy Eros y yo queremos compartirlo con ustedes".