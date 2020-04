Lizbeth Rodríguez llora desconsoladamente y pide perdón a Kenia Os

Lizbeth Rodríguez, ante la polémica que desató contra Kevin Panini y Juan de Dios Pantoja al decir que ambos habían mantenido relaciones sexuales, la famosa exconductora de Exponiendo Infieles compartió un video en donde llora desconsoladamente y le pide perdón a la también youtuber Kenia Os por haberla hundido con sus declaraciones.

El chisme de Juan de Dios y Kevin se salió de control afectando a otras personas como Kimberly Loaiza, la pareja de Pantoja la cual quedó ante la sociedad como la engañada y mustia. Recientemente Rodríguez subió un video en el que llora desconsoladamente y pide disculpas a la youtuber Kenia, pues considera que le dañó la vida ante el chisme que se desató.

La youtuber al estar enojada y sacar trapitos al sol de Kevin, afectó a varios influencer, pues subió un video en Instagram donde participó en una entrevista en la que narró que en ese entonces trabajaba para Badabun, en el que siguió órdenes de los jefes y que ella se arrepiente, pues no investigó ni cuestionó acerca de ese trabajo.

Llorando pidió perdón sinceramente a Kenia, pues jamás pensó que la afectaría tanto, pues no fue su intención perjudicarla ante la entrevista que se modificó la edición por orden de los jefes de Badabun.

“Lo siento mucho en Kenia, de verdad me siento muy mal, no sabía cuánto te podía afectar, yo solo había ido a acatar una orden que se me había dado", comentó Lizbeth.