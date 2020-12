Lizbeth Rodríguez llama cornuda a Geraldine Bazán y enfurece

De nueva cuenta Lizbeth Rodríguez vuelve a estar en el ojo del huracán luego de llamar cornuda a Geraldine Bazán tras filtrarse recientemente un video íntimo de Gabriel Soto. Y es que la famosa youtuber no dejó pasar desapercibido este momento para atacar a la actriz y dejar entrever que fue una ingenua al perdonarle supuestamente una y otra vez infidelidades a Gabriel Soto.

Fue a través de su personaje, de La Natashas, que Lizbeth Rodríguez despotricó en contra de Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, quien según ella terminó robandole a la primera el galán. " Vamos a pasar esas parejas que se perdonaron en el momento pero que ya no andan juntos, está como acabas de ver en el video del desgraciado del año, Gabriel Soto", inició Lizbeth el video.

Sin embargo, la rival de Kimberly Loaiza generó una controversia en las redes sociales cuando mencionó que Geraldine Bazán era la cornuda mayor por supuestamente perdonarle una y otra vez infidelidades al actor de Televisa. "Esto porque la Geraldine Bazán pos también era la cornuda mayor porque el Gabriel se la hacía y se la hacía y se la ponía y se la volvía hacer, pero ella decía es que tenemos hijos, vamos a esforzarnos, vamos a meterle toda la cosecha porque nuestro amor es como una planta y quiero que florezca y florezca", continuó.

Pero no fue todo, ya que Lizbeth Rodríguez señaló que fue Irina Baeva finalmente quién logró quitarle el hombre a Bazán después de que está le perdonara muchas infidelidades " Y lo perdonaba y lo perdonaba hasta que dijo la Irina, ira mamasita , yo me lo llevó para acá y ahí fue donde valió todo , per de que la Geraldine lo andaba perdonando un montón, pues si lo hizo, y es ahí donde yo digo ira mana pura veergüenza pública que andabas haciendo pasar para que finalmente de todas maneras terminaras dejada", señaló.

La chica Badabun indicó que Geraldine se hubiera evitado toda la vergüenza pública si desde un principio hubiera dejado al protagonista de la telenovela, Soltero con hijas. ""Por eso si lo hubieras mandado a ver si ya puso la marrana desde un principio pos nada de esto te hubiera pasaddo eda" , dijo.

Lizbeth Rodríguez también hizo hincapié a si el actor ya le fue infiel a Irina Baeva o si todavía no, pero insinúo que le gustaría revisar su teléfono recordando al famoso programa, Exponiendo Infieles, que ella conducía. " De manera casi inmediata, la publicación se llenó de comentarios, el video dividió opiniones.

Mientras algunos fans apoyaban la actuación de Lizbeth Rodríguez otros la tacharon de ridícula y que su personaje era solo una copia barata del personaje que interpretó Consuelo Duval, La Nacaranda.

"Esta como ella con el papá de su bebé lo perdono y lo perdono y termino dejándola con el bebé jajajaja", " No mames, cero creatividad, personaje súper quemado, la nacaranda versión Merced, nada nuevo", " La cornuda mayor jjajja esa solo hay una y no le quites su puesto!" Vieja ridícula ya no aya que estupideeses hacer", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En solo un par de horas, el video, hasta el momento lleva más de 700 mil reproducciones.