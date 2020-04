Lizbeth Rodríguez le da con todo a Kimberly Loaiza y Juan de Dios

La polémica entre Lizbeth Rodríguez, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja parece no terminar, pues aunque la exconductora de Badabun y el intérprete de Mi Plan señalaron en sus cuentas de Instagram que cerrarían el tema que los involucra a los tres siguen dando de que hablar.

Este escándalo comenzó cuando Lizbeth Rodríguez confesó que Juan de Dios Pantoja le había sido infiel a Kimberly Loaiza por lo que comenzaron a atacarse en las redes sociales. Pantoja no se quedó callado y reto a Lizbeth a mostrar pruebas a cambio de cerrar su cuenta de Youtube, sin embargo, para sopresa de todos La Chica Badabun supuestamente le envió un video a la intérprete de No Seas Celoso en donde demostraba la infidelidad de su pareja con el ex integrante de Badabun, Kevin Panini.

Entre dimes y diretes, Pantoja y Rodríguez indicaron que dejarían ese tema en paz. Lizbeth señaló que a ella no le importaba si ellos (Pantoja y Kimberly Loaiza) se robaban portadas, letras o musicalización, ella apoyaba a Kimberly. Pero en su último videoe en su canal de Youtube, Lizbeth reveló muchos detalles de la vida privada no solo de Juan de Dios y Kimberly si no de Kevin y algunos otras personas.

La famosa influencer explotó contra dichos cantantes y ex integrantes de Badabun, quienes aseguró que estos últimos se están colgando de la fama de los primeros. Al final del video, Lizbeth manifestó que está preocupada por Kimberly Loaiza ante la situación que está viviendo.

Pero lo que más llamó la atención es que "le puso más leña al fuego" al compartir videos que le llegaron a sus redes sociales de un challenge en donde relaciona a Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kevin Panini.

"Kim y Alex buscando a Juan y Kevin”, “Kimberly buscando a JD en la fiesta”, texto en el challenge.