Lizbeth Rodríguez habla de Kimberly Loaiza y Juan de Dios

Lizbeth Rodríguez, la conductora más popular por descubrir infieles en Badabun, rompió el silencio y aprovechó para compartir un video en Facebook en donde habla de la situación que enfrentó con Kimberly Loaiza y Juan de Dios. A varios días de la polémica, Lizbeth Rodríguez nuevamente volvió a hablar de la polémica que involucró a Kevin Achutegui y Juan de Dios y que sin duda afectó a la intérprete de No Seas Celoso.

La youtuber sacó un nuevo video en el que retoma la situación y reavive toda la polémica. Recordemos que todo comenzó cuando Kevin Achutegui se burló de La Chica Badabun por su físico a lo que Lizbeth no se dejó y sacó los “trapitos al sol”. Respecto a lo que se dijo sobre que había tenido relaciones con el SEO de Badabun, César Morales, Lizbeth aclaró que no trabaja ya para Badabun como lo han hecho saber y que no tenía nada que ver sentimentalmente con Morales.

Lizbeth aceptó que se prestó para realizar una entrevista en la que afectó a la youtuber Kenia Os, pero ella no sabía el por qué harían eso, ya que iba iniciando a ser conductora. Confesó que el Team Fénix le había dicho que Juan de Dios trataba mal a Kimberly Loaiza y no la dejaba hablar, aunque ellos mismos se burlaban de la cantante y la arremedaban por lo cual a ella no le parece la convivencia falsa que le han ofrecido a la influencer.

Cuando Lizbeth empezó a recibir burlas por parte de Kevin Achutegui, no se pudo controlar y decidió hablar, diciendo que había mantenido relaciones sexuales con el cantante Juan de Dios, pues Kevin era muy amigo de los dos, a lo cual lo nombraron Kevin Panini, esto por la polémica que envuelve el tema de las lavanderas, en este caso Karla Panini quien traicionó a su mejor amiga.

Con este chisme consideraron a Lizbeth como la responsable de la separación de Kimberly y Juan de Dios, debido a que la cantante tomó la decisión de separarse del padre de su pequeña hija Kima debido a que en las redes sociales la empezaron a considerar como una “cuerna” dañándola psicológicamente.

Sin embargo, la conductora Lizbeth sigue aclarando que el video que salió de Juan de Dios con la joven sosteniendo relaciones sexuales, no fue por parte de ella, esto le ha hecho daño a su persona por los diferentes memes, mensajes negativos y amenazas que ha tenido por parte de los haters, que son fans de la familia Pantoja- Loaiza y más por qué se han metido con la imagen de su hijo y su familia.

La youtuber manifestó que muchos usuarios la han atacado y culpado de la separación de Kimberly Loaiza y Juan de Dios por lo que está cansada de que la estén amenazando con hacerle algo a uno de sus familiares.