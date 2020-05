Lizbeth Rodríguez festeja sus 12.4 millones de seguidores

Lizbeth Rodríguez, una de las conductoras más famosas y reconocidas hasta el momento ya que la idea de su canal de YouTube tiene el firme propósito de seguir exponiendo infieles que fue como empezó en el desaparecido canal de Badabun con su famosa frase de Amigos, ¿ustedes son pareja?

Y en este momento se encuentra en el punto más alto de popularidad y fama, pues a través de su cuenta oficial de Instagram dio a conocer una serie de imágenes en las que aparece festejando 12.4 millones de seguidores, los cuales forman parte de su vida y son quienes la han posicionado en su punto más álgido de popularidad.

Lee también: Juan de Dios CULPA a Lizbeth Rodríguez de separación con Kimberly

Dos imágenes fueron las que compartió para festejar esta enorme cantidad de seguidores; en una de ellas luce muy graciosa con un semblante muy singular en la que ya cuenta con más de 181,172 likes y en la otra muy sensual con un bikini, logrfando un total -hasta el momento- de 550,060 me gusta, pues sus fans están al pendiente de cada cosa que comparte en su red social para estar informados, entre otras cosas, pra darle seguimiento a lo que pase con sus ex compañeros de Badabun.

En la imagen en la que luce el bikini hizo una descripción: “12.4 millones de amigos conectados! Unidos entre nosotros para salir adelante y apoyarnos!, No importa la distancia, no importa la hora, no importa el lugar!, Nos aceptamos como somos!!! Nos ayudamos a crecer y a pasar los momentos tristes, difíciles o complicados juntos! Le agradezco a la vida por habernos encontrado unos a otros!!! Etiqueta a todos los amigos que has hecho desde que comenzamos esta aventura juntos!!! ¡Sigámonos unos a otros!”.