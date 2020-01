Lizbeth Rodríguez dedica emotivo mensaje a alguien muy especial

La Chica Badabun, Lizbeth Rodríguez dedicó un fabuloso mensaje de "amor" a alguien muy especial, no se trata de un hombre, si no de una mujer que la ha acompañado todo su vida, y que la ha apoyado en las buenas y las malas; se trata de su mejor amiga Celeste Pellegrini, quien se encuentra de manteles largos al festejar su cumpleaños.

"El día de hoy @celestepellegriniuna maravillosa y hermosa persona cumple un añito más de vida!!! Es mágico como en esta montaña rusa que es la vida encuentras personas con las que logras tener una química increíble!!! Gracias amiga! Por estar en mi vida!!! Pásatela increíble amor mío, y sigue conquistando al mundo con tu sonrisa!!! Feliz cumpleaños!!!. dejaaeseyventeconmigo.#amigadatecuenta", escribió Lizbeth Rodríguez.

Aunque no se específico cuántos años cumplía Celeste, los fans de Lizbeth Rodríguez aplaudieron el gran gesto de La Chica Badabun al dedicar el tierno mensaje a su mejor amiga. El comentario de Celeste no pudo faltar, quien resaltó entre los millones de fans de Lizbeth, que era un ser de luz maravilloso y agradeció por ser parte de su vida.

"Jajajajaja los hashtags jajajajajaa mi amooor eres un ser de luz maravilloso!. Estoy tan feliz de que estés en mi vida, gracias por ser tan increíble, por más años juntas! Te amo Te amo Te amooo", escribió Pellegrini.

La publicación, que fue compartida hace unas horas lleva apróximadamente más de 500 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios.

"Qué hermosa foto, parecen hermanas", "Hermosas mis amores", fueron algunos de los comentarios en dicha red social.

Lizbeth Rodríguez y el susto de su vida que se llevó en Nayarit

Lizbeth Rodríguez compartió en sus historias de Instagram que visitó Nayarit por lo que fue muy bien recibida por los habitantes del estado, un grupo de niñas le dio la bienvenida.

Durante su visita a Nayarit, Lizbeth confesó que sufrió uno de los momentos más terroríficos de su vida cuando acudió al recorrido de Bellavista, una localidad rural del municipio de Tepic.

"Amigos la neta ando como super super sacada de onda, porque vinimos al recorrido de Bellavista, y la neta no sé, osea se escucharon un montón de cosas, estoy como super sacada de onda, ahorita pregunte así como que pues, si alguien se metió y pues no, no sé yo dije alguien me va a querer a sustar saben", dijo Rodríguez en su historia.

La Chica Badabun pensó que alguien pretendía asustarla, sin embargo, señaló que le explicaron que no había manera de que hubiera alguien adentro. En las mismas historias Lizbeth reconoció que fue culpa de ella y de la producción por entrar a lugares restringidos.