Lizbeth Rodríguez de Badabun y la indirecta a Tavo Betancourt. La famosa conductora de Exponiendo Infieles y Cásate Conmigo de Badabun, Lizbeth Rodríguez, le mandó una indirecta a su ex novio Tavo Betancourt en sus historias de Instagram, esto luego de que publicará en su canal algunos secretos de su noviazgo.

"Al fin lo que tanto me habían estado pidiendo, invité a Tavo Betancourt a un café y jugamos a algo donde después de toda la tempestad, responderemos esas famosas preguntas que muchos han estado haciéndonos y ¡Hoy es el día! la verdad saldrá a la luz ¿Preparados?", escribió Lizbeth Rodríguez en el video que colgó en Youtube.

En el video, una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando Tavo Betancourt cuestionó a Lizbeth Rodríguez sobre si realmente lo amaba como decía a lo que ella respondió, más de lo que decía.

“Creo que has sido el hombre del que más me enamoré, porque te aguante muchas cosas y toleré muchas cosas contigo que jamás en mi vida me lo hubiera imaginado aguantarle a alguien, como que puse mucho de mi parte y aunque pasará algo así que ya era para, hay iba yo, ahí iba yo, como que si podemos salvar nuestro amor, entonces, yo creo que si te ame más de lo que decía”, señaló Lizbeth Rodríguez.

Luego de este encuentro, Lizbeth Rodríguez compartió en sus historias de Instagram una canción de Vuelve, de Sebastián Yatra y Beret ¿será que le mandó una indirecta a Tavo Betancourt?.

"Vuelve

A decirme lo de siempre

Que me quieres pero no puedes tenerme

He hecho lo imposible para hacerme fuerte

Y aunque sea el mismo camino solo", es parte de la canción Vuelve.

Lizbeth Rodríguez prometió que compartirá la segunda parte de las confesiones de Tavo Betancourt y de ella en donde revelan cosas privadas de su relación e incluso en sus historias señaló que ya está trabajando en el video que será subido a su canal en un par de horas.