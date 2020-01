Lizbeth Rodríguez de Badabun revela que Tavo fue el amor de su vida

Lizbeth Rodríguez quien también es conocida como La Chica Badabun sorprendió a todos sus usuarios de Youtube al compartir un video junto a su ex novio Tavo Betancourt, en el cual revelaron detalles de su relación. El video fue titulado Verdad o shot con mi ex.

"Al fin lo que tanto me habían estado pidiendo, invité a Tavo Betancourt a un café y jugamos a algo donde después de toda la tempestad, responderemos esas famosas preguntas que muchos han estado haciéndonos y ¡Hoy es el día! la verdad saldrá a la luz ¿Preparados?", escribió Lizbeth Rodríguez en un video que colgó en Youtube.

Como era de esperarse, el video ha tenido un gran éxito, pues a solo unas horas de haberlo colgado en la plataforma casi alcanza el millón de reproducciones. Tanto Lizbeth Rodríguez como Tavo Betancourt respondieron algunas de las preguntas que le llegaron a La Chica Badabun respecto al noviazgo que sostuvieron.

En el video Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt parecían estar un poco nerviosos, pero ambos manifestaron que era por el lugar en el que estaban y por que tenían a personas viéndolos.

En el video que dura apróximadamente 16 minutos, una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando Tavo le preguntó a Lizbeth Rodríguez sí realmente lo amaba como decía , a lo que ella respondió que más de lo que ella pensaba.

“Creo que has sido el hombre del que más me enamoré, porque te aguante muchas cosas y toleré muchas cosas contigo que jamás en mi vida me lo hubiera imaginado aguantarle a alguien, como que puse mucho de mi parte y aunque pasará algo así que ya era para, hay iba yo, ahí iba yo, como que si podemos salvar nuestro amor, entonces, yo creo que si te ame más de lo que decía”, señaló Lizbeth Rodríguez.