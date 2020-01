Lizbeth Rodríguez de Badabun paga deuda que tenía con tienda

Sin temor alguno, la conductora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, reveló que la cuenta que tenía con una tienda departamental desde el año 2016, quedó liquidada, pues así lo dio a conocer a través de un video que compartió en Instagram.

En el video se ve a Lizbeth Rodríguez en la tienda departamental, junto a la cajera a la que le entrega su tarjeta para que cobre la deuda. "Amigos se cuaerdan que les había dicho que debía desde hace muchísimos años, voy a pagar como todo una buena ciudadana, que sea lo que Dios quiera", señaló La Chica Badabun en el video.

Pese a que ya tenía varios años con la deuda en la tienda departamental, la conductora de Exponiendo Infieles señaló que como toda buen ciudadana respondió por su deuda. Pese a que muchos apoyaron la decisión de Lizbeth de saldar la deuda, hubo quienes mostraron su inconformidad, pues aseguraron que desde hace mucho tiempo debío de haberla pagado.

“Eso para ti es como quitarle un pelo al gato, desde cuando hubieras pagado desde que comenzó Badabun te hiciste famosa”, fue uno de los comentarios en dicha red social. En los comentarios también le ofrecieron ayuda a La Chica Badabun para que ya no se preocupara por aparecer en el Buró de Crédito.

“Liz me sorprendió ver qué le debías jeje...pero mira ya que líquidas, nosotros te damos una carta en donde ya no debes y de ahí se actualizan datos para que sigas comprando.. puedes seguir utilizando tu tarjeta para comprar lo que quieras?. Y en el buró al mes se actualizará. Ojo si no se actualiza tendrás que presionar a buró es otra empresa que debe de actualizarnos pero aveces no lo hace y pensamos que son las tiendas a las que debíamos pero no; buró es otra empresa solo hablas y listo te actualiza todo tu historial crediticio”, señaló una de las empleadas de la tienda departamental.

Lizbeth Rodríguez y su exnovio Tavo Betancourt se volvieron tendencia luego de que él revela cosas íntimas de La Chica Badabun durante el video de Verdad o shot.

Resulta que dentro de la serie de preguntas, Lizbeth Rodríguez cuestionó a Tavo ¿qué fue lo más asqueroso que hizo Lizbeth durante su relación?, a lo que Tavo señaló que no era tan buena idea decirlo en el video, pero finalmente terminó por revelarlo, luego de consultarlo con Lizbeth Rodríguez y la producción.

"Bueno ustedes ya escucharon pero es eso, bueno a mi no me causaba asco como tal, realmente, yo le ponía el tampón a Lizbeth, casi siempre”, afirmó el youtuber.

Razón por la que ambos youtubers se volvieron noticia nacional y Tavo Betancourt ha sido severamente criticado.