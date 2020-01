Lizbeth Rodríguez de Badabun emociona a fans con grandiosa noticia

A través de su canal de Youtube, La Chica Badabun, Lizbeth Rodríguez emocionó a sus fans con una grandiosa noticias; viajará a Monterrey, CDMX y Guadalajara, pero no se espanten, no expondrá infieles. Lizbeth indicó que se trasladará a estás ciudades en el mes de marzo, no para trabajar en Exponiendo Infieles, si no que será algo totalmente diferente, pues estará regalando abrazos y autógrafos a todos sus fans.

¡"Amigos les tengo una excelente noticia, me emociona tanto decirles que el mes de marzo ¡será de lo mejor! ya que tendré la oportunidad de conocerlos a todos en un Meet and Greet en las siguientes ciudades: 6 de marzo, Hotel Monterrey, Macro Plaza Monterrey. 7 de marzo, Hotel City Express Plus Guadalajara. 8 de marzo, Hotel City Express Plus, El ángel, CDMX. Será un evento completamente familiar donde podré conocerlos, abrazarlos y disfrutar todos juntos en esta fiesta, así que prepárate y trae a toda tu familia. No lo olvides, tenemos una cita”, comentó La Chica Badabun.

Sin duda, la información que dio Lizbeth Rodríguez agrado mucho a sus fans, pues no solo tendrán la oportunidad de conocerla si no de abrazarla también y como era de esperarse esto generó muchas invitaciones a Lizbeth a otros países del mundo como Colombia.

“Luz ven a Colombia por fa te estamos esperando con los brazos abiertos y hace años queremos conocerte y estoy segura que quieres conocer este hermoso y folclórico país”, “Liz ven a Buenos Aires, Argentina por favor!! Te amamos”, fueron algunas de las invitaciones en la plataforma.

Lizbeth Rodríguez es unas de las youtubers más famosas del momento, pues es muy popular en diferentes partes del mundo. Aunque, no todo es miel sobre ojuelas, Lizbeth Rodríguez ha vivido momentos difíciles en su vida. Hace unos días mencionó que algo terrible le había ocurrido durante su infancia, su padre abusaba de ella y fue hasta los ocho años que lo enfrentó.

La noticia rápidamente se volvió tendencia y Lizbeth Rodrígeuz recibió muchas muestras de apoyo por parte de sus millones de fans.