Lizbeth Rodríguez de Badabun confiesa lo que Tavo Betancourt le pidió

Lizbeth Rodríguez es una de las influencers más queridas del momento al igual que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, pues cada uno de ellos ha sabido aprovechar el cariño y amor que sienten sus fans por ellos, ya que cada vez que comparten en sus diferentes redes sociales laguna imagen o video, sus seguidores no dudan en darle Me Gusta, Compartir o bien opinar sobre la publicación y por supuesto defender a su youtuber favorito cada vez que los haters los atacan.

Recientemente Lizbeth Rodríguez confesó algo que dejó muy emocionados a sus millones de fans, pues durante un video en sus historias de Instagram, en donde se junto a Tavo Betancourt y otros amigos, y en un momento Betancourt le menciona que durante el video que hicieron juntos en el que revelaron algunos detalles de su noviazgo, ella había eliminado una pregunta.

" Liz, la neta tengo una duda. Po rqué quitaste una de las preguntas que yo te había puesto en el Verdad o shot ", señaló Tavo, a lo que ella respondió "Ah que mentira, no quite nada, no borre nada, cuando me dijiste que regresará contigo ", señaló la famosa youtuber.

Lizbeth descubrió lo que Tavo le propuso en algún momento, sin embargo, La Chica Badabun no ha confesado que le respondió. Aunque últimamente se les ha visto muy juntos, ninguno de los dos ha dado su opinión a si regresaron o no.

Lizbeth Rodríguez se olvidó de Badabun con perreo de Rebota

Recientemente Lizbeth Rodríguez sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar sus mejores pasos de baile con un atrevido perreo con la canción de Rebota o mejor conocida como Mamarre. En el video se ve a Lizbeth bailar muy sexy con un joven, el cual específico en su post que bailaba así por que se tenían mucha confianza, pues es un gran amigo.