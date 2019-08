Lizbeth Rodríguez confirma que Tavo fue infiel

La Chica Badabun rompió el silencio y confesó que su exnovio Tavo Betanourt le fue infiel, aunque no es una novedad, ya que su también exnovio Tony Basurto habría revelado con anticipación que esta fue la razón por la que la pareja del team Badabun rompió.

En el video Verdad o shot: Lizbeth vs Carolina, publicado en el canal oficial de Badabun, las dos youtubers se enfrentaron a una ronda de preguntas incomodas que tenían que responder o tomar un shot, la primera para Liz fue si volvería con Tavo y respondió rotundamente que no y no había vuelta atrás.

Caro Díaz preguntó, sin referirse a Tavo, si alguno de los dos había sido infiel, sin pensarlo Lizbeth respondió "alguno sí", pero no dio más detalles y por el contrario comenzó a cantar para evadir el momento incomodo.

Lizbeth reveló todo

Las cosas se podnrían más fuertes en lo que el video avanzaba, ya que las preguntas volvían a sacar al tema invetablemente a Tavo, a quien Liz se refirió como "el que rescata perros" para no mencionar su nombre.

Las dudas sobre la infidelidad habían quedado abiertas, pero todo quedó confirmado cuando Caro preguntó: "¿A quién del team le has encontrado una infidelidad?", y con una sonrisa no tuvo pena en responder:

Al que era mi novio, aseguró Liz.

Más adelante la Chica Badabun aseguraría que todas sus parejas le habían sido infieles, además que sería el mismo Tavo a quien sacaría del team Badabun, explicando que sería lo correcto para que se fuera a vivir a México para que fuera feliz con su ex, con quien se rumora que ya volvió.