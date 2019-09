Lizbeth Rodríguez confiesa toda la verdad sobre Exponiendo Infieles

Lizbeth Rodríguez decidió aclarar todos los rumores que giran en torno a ella y a su catapultada carrera en YouTube, uno de los más sonados es que su programa Exponiendo Infieles es toda una farsa y que las rupturas son actuadas por quienes aparecen en los videos.

Desde que Lizbeth Rodríguez tomó la conducción de Exponindo Infieles, su imagen se ha visto opacada por los señalamientos de internautas que aseguran que las parejas que aparecen en el programa son actores a quienes les pagan por aparecer además de darles un impulso en su carrera.

Lee también: Lizbeth Rodríguez expone al dueño de Badabun

La Chica Badabun quiso decir toda la verdad sobre lo que sucede con su sección que pertenece al canal mexicano Badabun, lo dijo todo en el video "Cosas que suponen de mí. La realidad es peor".

El video se ha posicioado en el número dos en tendencias de YouTube, en donde entre otras cosas aseguró que ella también ha llegado a dudar de la veracidad de relación de las parejas que aparecen en el programa.

Entre una de las cosas que más suponen es que Exponiendo Infieles es falso, sin embargo la Chica Badabun aclaró que todo lo que aparece ahí es real, sin embargo tiene algunas dudas que la hacen sospechar que hay quienes fingen ser pareja con tal de sacarle premios o dinero.

Liz explicó que ella llega con muchas parejas y cuando las mira en capítulos de video le han parecido falsos, aclarando que no es lo mismo estar en el momento que verlo en la pantalla.

Hasta yo he visto capítulos y he dicho 'esto se ve bien falso'... No se ve igual estando en persona que en la cámara, agregó.