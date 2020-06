Lizbeth Rodríguez confiesa si está embarazada

Lizbeth Rodríguez, quien es una de las influencers más populares del momento confesó a través de su cuenta de Instagram, si esta o no embarazada, rumor que se ha desatado desde hace unos días. La exconductora de Exponiendo Infieles por fin aclaró esta situación.



A través de un vídeo, Rodríguez decidió contarle a sus millones de fans si está o no embarazada de su novio Esteban Villa Gómez. La youtuber había tenido un retraso en su periodo menstrual, por lo que no quiso decir nada para no dar una falsa alarma a sus seguidores, por lo que pensó que le daría un hermanito a Eros.

La influencer ya tenía cita con anterioridad para ir al ginecólogo por lo cual compartió con su equipo de trabajo lo que estaba pasando. La influencer confesó que una de las cosas que les recomiendan a las madres de familia, es que no digan que están embarazadas durante los tres primeros meses debido a que el índice de abortos era bastante grande.

La conductora se había hecho ilusiones por lo que quería que su equipo de trabajo la ayudara a hacer una sorpresa bonita para su novio Esteban Villa Gómez, sin embargo, solamente tenía días de retraso, y no lo había confirmado por medio de una prueba de sangre o por medio de un ultrasonido, pero si se lo había confesado a sus padres y familiares.

Sin embargo, el doctor le confesó a la youtuber que el motivo por el cual no le ha bajado era porque había subido de peso, no porque estuviera embarazada, ya que al realizarle un ultrasonido le dijo su doctor que no estaba embarazada y que sus ovarios estaban completamente limpios sin ningún quiste.



“Si quiero ser mamá de nuevo, estar con Esteban que es mi pareja actual y a pesar del poco tiempo que llevamos es un gran hombre”, confesó Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth estaba preocupada por su estado de salud, debido a que ya le habían diagnosticado un quiste en su ovario, por lo que la idea de estar embarazada la ilusionó, pero al realizarle un ultrasonido le dijeron que no. Resultando solamente un honguito, a consecuencia de la ropa ajustada, el jabón, desodorante, etc.