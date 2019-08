Lizbeth Rodríguez confiesa que sí tiene un hijo

La bella Lizbeth Rodríguez publicó en su canal personal lo que podría ser el video más tierno de su carrera como youtuber. La Chica Badabun cayó los rumores que giraban en torno a una supuesta maternidad oculta, y lo aceptó: ¡sí tiene un bebé!

Sentada en un cuarto lleno de juguetes y peluches, Lizbeth Rodríguez admitió que tiene un hijo, en efecto las fotos que habían salido a la luz de ella embarazada, son reales y el pequeño que se había colado en sus historias de Instagram en repetidas ocasiones, es su bebé.

La joven youtuber comenzó explicando que mantuvo oculto a su hijo al igual que el rostro de su madre por distintos motivos, uno de ellos fue porque la gente ha querido agredirla en consecuencia de su programa y lo han hecho también con su familia, así que quiso protegerlos.

No es algo que yo haya mentido, no es algo que yo haya dicho que no, jamás, señaló Liz.