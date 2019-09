Lizbeth Rodríguez confiesa que sí fue infiel

Después que Lizbeth Rodríguez fuera acusada de serle infiel a Tavo Betancourt y ella revelara que el infiel en su relación había sido él, el hilo tóxico dio más de qué hablar cuando la Chica Badabun hizo tremendas declaraciones.

Los seguidores de Lizbeth Rodríguez creían que su controversial momento había pasado, sin embargo la youtuber subió a su canal un video en el que confesó que alguna vez fue infiel y aclaró los motivos.

En el video titulado Cosas que suponen de mí | La realidad es peor, Liz dio respuesta a las preguntas que más se hacen sobre ella sus seguidores y las que nunca había respondido, una de ellas es que suponen es infiel.

Muchas veces he dicho yo misma, sí, si he sido infiel.

La conductora de Exponiendo Infieles apuntó que sí ha sido infiel pero no por iniciativa propia sino por venganza, ya que para ella lo más importante es respetar una relación además de la confianza.

"Yo creo que una relación y el respeto es lo más importante y lo más bonito, la confianza. Y que si no quieres estar con una persona, o si quieres estar con varias se lo dices a esa persona y esa persona ya sabe si le entra o no", señaló Liz.

Yo jamás le he sido infiel en primera instancia a nadie.

Además aclaró que sí se había besado con otra persona teniendo novio, esto después de descubrir que le habían sido infiel e hizo que no pasaba nada y no quería reclamar para no bajar el orgullo.

Sin embargo Lizbeth no aclaró si la infidelidad a la que refería era la de Tavo Betancourt, por lo que dejó muchas dudas sin rosolver para sus seguidores.