Lizbeth Rodríguez acechada por fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios

Lizbeth Rodríguez compartió un video en el que estaba hablando sobre lo que está pasando con la pandemia de coronavirus y los trabajos que ha estado haciendo desde su casa, sin embargo, aprovechó el momento para decirle a sus seguidores que le preguntaran lo que quisieran y al momento de estar leyendo los mensajes se dio cuenta que estaba siendo acechada por fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

Los fans de ambos youtubers aprovecharon el momento para decirle groserías a Lizbeth Rodríguez durante la transmisión. Entre los comentarios que le hicieron fue que ella era la culpable de haber destrozado la familia que Juan de Dios y Kimberly Loaiza tenían.

Uno de los cuestionamientos hacia la youtuber fue ¿qué ganas destruyendo parejas?. A lo que inmediatamente La Chica Badabun se tomó el tiempo para explicar que lo que había sucedido con Jukilov no había sido culpa de ella sino de las actos del cantante Pantoja.

Sin embargo empezó solamente a mencionar los comentarios que eran agradables, pues los demás se referían a ella con groserías, culpándola en realidad la conductora fue la que inició con una polémica en la que comentó que Kevin Achutegui y Juan de Dios habían mantenido relaciones sexuales.

"Si no me quieren seguir amigos no hay problema nadie los tiene a fuerzas siguiéndome en mis redes sociales", comentó Lizbeth.