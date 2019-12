Lizbeth Rodríguez: Yo revise el celular de Juan de Dios Pantoja

La polémica parece no terminar en Badabun, pues millones de personas esperaban con ansias la versión de una de las youtubers más famosas del programa, Lizbeth Rodríguez, quien hasta hace unos días se había mantenido al margen respecto a este problema.

Sin embargo, fue a través de sus Stories de Instagram que La Chica Badabun manifestó que prefirió hablar de la situación a través de un video, sin embargo, prefierió responder las preguntas que sus fans le hagan, las cuales contestó a través de un video. Lizbeth se había mantenido al margen de la situación pero debido a un video que circuló en las redes sociales donde manifestaba que se había quedado sin empleo, fue que decidió poner fin a los rumores.

Sin embargo, durante el video que compartió la ex conductora de Exponiendo Infieles un seguidor le preguntó qué opinaba de lo que decía Juan de Dios Pantoja por lo que la youtuber respondió:

"Lo único que yo puede decir al respecto, es que yo revise el celular de Juan de Dios Pantoja, así que lo conozco todo, es lo único que voy a decir, cada quien es libre de decir lo que quiera decir", señaló.

Lizbeth también respondió cuando fue cuestionada si seguiría en Badabun por lo que la Chica de Exponiendo Infieles indicó:

"Me duele mucho mucho dar esta respuesta pero tengo muchísimos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida, su situación ecómonica, familiar, se a quién se le indonó la casa,se a quien se le quemó, se quien tiene hijos enfermos, se mucho eso, y pues ya, yo creo que ya no hay Badabun amigos, así que, pues no hay manera de seguir en algo que ya no existe. Yo tengo contratos con otras marcas, tnego series que terminar, entonces yo tengo cumplir con mi parte, osea yo no me permitiría dejar un proyecto inconcluso por qué , porque llegue a ir a ensayos medio año", señaló la youtuber.

Hasta el momento el video llevaba apróximadamente lleva más de un millón de reproducciones en Youtube en un par de horas.