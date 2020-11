Livia Brito y su entallado traje de cuero con el que luce sus curvas

Tras el escándalo que protagonizó Livia Brito tras agredir a un fotógrafo en las playas de Cancún hace un par de meses, la actriz de Televisa esta intentado de todas las formas posibles reconquistar a sus fans, y de alguna forma borrar de sus memorias el fuerte episodio que terminó dañando severamente su imagen.

Y por ello, la protagonista de Médicos, línea de vida, no ha dejado de compartir en sus redes sociales espectaculares imágenes con un mensaje positivo, pese a que ha sido severamente criticada por golpear al fotógrafo mexicano. Recientemente la cubana compartió una serie de fotografías en las que aparece con un entallado traje de cuero con el luce su espectacular figura y su abdomen de acero.

"Mis #aLIVIAnados la única persona que siempre estará contigo eres tú, así que disfrutate, cuídate, ámate y se feliz que vida solo hay una", escribió la cubana junto a laa sesión fotográfica. Como era de esperarse Livia Brito se llenó de halagos y piropos como: "Me encantan estas fotos”, “Porque tan hermosa bebé”, “Re linda la señorita Brito”, son algunos de los comentarios en la apublciación.

Luego de que en el mes de julio, Livia Brito y su novio, Mariano, agredieran al fotoperiodista Ernesto Zepeda, recientemente la actriz está envuelta en otra polémica tras las declaraciones del actor Salvador Zerboni, quien mantuvo un romance con la cubana.

Fue durante una entrevista para el programa Venga la Alegría que el malvado de las telenovelas desmintió que Livia le hubiera robado unos carísimos relojes, sin embargo, señaló que si desapareció algo de su casa mientras vivía con ella, sin especificar de qué se trató.

"Ahí algo faltó, pero no te voy a decir qué, pero un reloj no, ya me pusiste nervioso, lo voy a buscar, no vaya a ser qué (no esté)", comentó durante la entrevista. Sin embargo no fue todo, ya que el galán de Televisa opinó sobre otra situación en otra historia en la que Livia Brito aparentemente se ha visto involucrada como amante de lo ajeno.

Resulta que la actriz está envuelta de robar a una mueblería una base de comedor, pues presuntamente la empresa se la había prestado y la actriz se negó a regresarla."Qué triste, le está lloviendo sobre mojado, esperemos que no siga cayendo... qué feo, eso es más real, son acusaciones en carne propia, no es así como que me inventaron, me difarmamaron, si en verdad lo hizo, qué pena porque le pagan muy bien", añadió.

Para finalizar la entrevista el actor descartó que la cubana tuviera cleptomanía, pues cree que ella está consciente de lo que hace. " " "Pues como que ser cleptomana y robarte un comedor y dónde te lo metes. Dónde chin... te lo metes, eso no es cleptomanía , la cleptomanía yo creo que no te das cuenta de lo que haces por eso es una enfermedad, osea que no estás consciente , pero pues, un comedor como no va a estar consciente", dijo.

