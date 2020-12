Livia Brito y el golpe bajo que ha recibido por parte de sus fans

El escándalo que protagonizó Livia Brito a principios del mes de julio del presente año aún la persigue, pese a que la protagonista de La Piloto ha tratado de reconquistar a sus fans y remediar su error, la actriz de Televisa no ha tenido mucha suerte, pues su seguidores aún no perdonan que una extranjera agreda a un paisano estando en México.

A cinco meses de que el paparazzi denunciara a la actriz y está en un primer momento negara las acusaciones, el pleito legal continúa debido a que la actriz y su novio Mariano no han querido pagar los gastos médicos del afectado, ni su equipo de trabajo, que fue sustraído por la pareja el día del enfrentamiento.

A raíz de este escándalo, la actriz fue sacada de algunos proyectos y su imagen quedó seriamente dañada, y pese a que la cubana ha tratado de recuperar la confianza de sus seguidores, poco ha logrado, pues, pese a que se ha mostrado más atrevida en sus redes sociales, sus post no han tenido el éxito que ella desearía.

Recientemente el fotoperiodista ofreció una entrevista al periodista Gerardo Escareño para su canal de Youtube, Vaya Vaya, en donde Zepeda contó que se había reunido con la protagonista de La Piloto y su novio para hablar de la situación. El paparazzi contó que la actriz aprovechó para pedirle disculpas, sin embargo, arruinó su perdón unos segundos después al acusarlo de que había arruinado su carrera.

“Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación. Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito", dijo.

El fotógrafo señaló que cuando lo acusó de arruinarle su carrera su abogada le dijo: "Te equivocas él no hizo nada, tú fuiste la que agredió y se llevó las cosas. Fue un reclamo directo de ‘tú destruiste mi carrera’, e inmediatamente mi abogada le dijo Livia te equivocas, él no ha destruido nada, y vaya así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar… a mí no me interesa destruirle la carrera a nadie", continuó.

Zepeda señaló que el proceso continúa, pues el Ministerio público se esta encargando de reunir todas las pruebas. “El proceso continúa, en el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen en unos días cinco meses de esta situación, es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas que tienen que descargar las autoridades para tener la certeza de lo que sucedió”, dijo el fotógrafo.

El paparazzi indicó que por lo que ellos hicieron podrían pasar entre 8 o 10 años en la cárcel, y realmente él no desea eso, "que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel. Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho”, expresó.

