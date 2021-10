Livia Brito y Marlene Favela eclipsan con su rostro angelical sin gota de maquillaje

Tras impactar con sus personajes de Fernanda Linares y Leticia Lagos de Toscano en la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa, Livia Brito y Marlene Favela volvieron a sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales al eclipsar con su rostro angelical sin una gota de maquillaje.

Con pocas horas de diferencia, Marlene Favela y Livia Brito se dejaron ver como muy pocas veces en sus redes sociales; sin una gota de maquillaje, demostrando que, aunque con la pintura lucen más hermosas, ellas son bellas por naturaleza. Fue a través de sus historias de Instagram que ambas famosas posaron al natural, volviéndose de manera casi inmediata tendenca en las redes sociales.

Tras el impacto que ambas estrellas de Televisa causaron al mostrarse sin maquillaje, la mayoría de los usuarios de las redes sociales coincidieron que pese a que la mexicana le lleva nueve años a la cubana, ambas lucen muy hermosas con sus rostros naturales.

Cabe mencionar que Marlene Favela aprovechó su visita al dentista para aparecer al natural. “Ya aquí lista para mi limpieza”, expresó la famosa quien se mostró muy confiada ante la belleza que posee debido a que no usó ningún filtro para ayudar a su rostro a lucir perfecto.

Mientras que Livia Brito, muy segura de si misma apareció también sin ningún filtro y un tanto desarreglada, demostrando que su belleza también es natural. Como era de esperarse, tras impactar con su rostro natural, ambas famosas se volvieron tendencia en las redes sociales y les llovieron los piropos.

“Qué belleza”, “Wow, te ves espectacular”, “Estás divina”, “Sí existe la mujer perfecta, eres tú”, “Bellísima”, “Simplemente hermosa”, “Cada día más hermosa”, “Al natural te ves más hermosa”, “Si te calmas con la belleza, qué impacto”, “Todo un ángel”, “Eres toda una diosa”, fueron algunos de los halagos que recibió Marlene Favela.

Livia Brito se muestra al natural y le llueven los piropos.

Por su parte, Livia Brito recibió comentarios como: "Lo mejor es que tu no ocupas ningún filtro, eres perfecta", "Con filtro, con maquillaje o sin ellos eres bellísima", "No necesitas filtro, eres muy bella", "Tu eres hermosa como sea". Cabe mencionar que ambas artistas no sólo han robado miradas con sus personajes en La Desalmada, si no que, con sus diferentes publicaciones en las redes sociales eclipsan a sus fans.

Marlene Favela muestra su rostro sin maquillaje.

