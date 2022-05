Livia Brito supuestamente agrede a reportero de Ventaneando y piden que la saquen de la novela

Y aunque todo parecía que la polémica en la que estuvo envuelta en julio del 2020 en donde agredió al paparazzi Ernesto Zepeda había quedado atrás, ya que Livia Brito había aprendido la lección que le dejó este altercado, la cubana vuelve a estar en el ojo del huracán tras viralizarse unas imágenes en las que supuestamente agrede a otro reportero por lo que los usuarios le pidieron a la productora Giselle González sacarla de la telenovela La Mujer de Nadie.

Hace unas horas comenzó a viralizarse en Twitter una denuncia junto con una imagen de la estrella de Televisa en la que indica que la cubana agredió al reportero Roberto Hega de Ventaneando. Además, en dicha publicación se acusa a la famosa de intentar despojarlo de su celular, situación que enfureció a miles de usuarios de dicha red social, quienes inmediantemente señalaron a la productora para que saque a la actriz de su próximo melodrama.

El reportero de Ventaneando también pidió a sus colegas tener precacución a la hora de abordar a Livia Brito, a quien tachó de violenta y agresiva. El periodista compartió que la imagen en la que aparece la protagonista de La Desalmada sólo es un adelanto de lo que pasó, pues tiene más pruebas las cuales serán presentadas en el programa de Tv Azteca el próximo lunes.

"Tal parece que la señora Livia Brito sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que tocó vivir a ti estimado paparazzi", se lee en una parte del comunicado en el que también pide a sus colegas evitar entrevistar a la famosa e incluso aseguran que no entiende porque Televisa sigue teniendo en sus filas a personas como ella.

"Amigos de la prensacuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer , suele golpear, intimidar., y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas. Por fortuna hubo testigos, todo quedó grabado y se transmitirá el lunes en Ventaneando" remató el periodista supuestamente agredido por Livia Brito.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y muchos confirmaron las declaraciones del periodista e incluso etiquetaron a la productora de la telenovela Mujer de Nadie para que tome cartas en el asunto y de ser posible sacar a la originaria de Cuba del proyecto.

"No es por tonta, ya es una actitud recurrente que debe tratar", "PELANDRUJA! Grosera!", "Todavía tienes tiempo de sacarla de la historia , hay que ser parejos , así como sacaste a Gilberto Romano", "No es la primera vez, acaso tuvo justicia la ocasión pasada sobre un periodista??,? Así que no pasa nada con esta pseudo actriz, ni veo sus pinchurrientas novelas", "La culpa la tienen los televidentes por ver las porquerías en las que “actúa” esta señora. Si nadie la viera dejaría de hacer este tipo de desplantes", son algunas de las reacciones en la publicación.

Si ya saben como es esta mujer, ¿Para que van y la entrevistan? ¿Es una primerísima actriz?No ¿Actúa bien? No — Nubia (@NubiaArizaga) May 14, 2022

