Livia Brito sumida en la depresión por escándalo y pandemia

Tras confesar que será parte del elenco la telenovela La desalmada, nuevo proyecto de Televisa, Livia Brito confesó durante una entrevista al programa Despierta América que el 2020 fue un año muy complicado para ella, pues estuvo sumida en una fuerte depresión debido a la pandemia del coronavirus y al escándalo que enfrentó a principios de julio.

La protagonista de Médicos: Línea de vida y Muchacha italiana viene a casarse, confesó que tuvo que modificar algunas actividades cotidianas tras la pandemia, sin embargo, se distingue por siempre ser una persona positiva y activa.

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer”, contó Livia Brito.

Y aunque la actriz cubana no dijo propiamente que estuvo sumergida en una depresión por culpa del escándalo que enfrentó con el paparazzi, Fernando Zepeda, tras agredirlo físicamente en Cancún, la actriz de Televisa confesó que fue una situación difícil, uno de los momentos más complicados que ha tenido que afrontar tras causar la ira de millones de mexicanos.

“Yo siempre digo que en la vida lo único que no tiene solución pues desafortunadamente es la muerte, fuera de eso todos los problemas tienen solución, todo sale adelante, todo es un fluir y aprender de las cosas buenas y de las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más, y seguir, siempre seguir con una sonrisa y dándole con fe en Dios o en lo que tengas fe, y seguir, nunca parar”, expresó la ex de Salvador Zerboni tras el escándalo que enfrentó.

Y aunque Livia Brito le ha dado la vuelta a los cuestionamientos sobre cómo va el proceso legal con el fotógrafo, la actriz cubana señaló que actualmente su prioridad es su carrera, en salir adelante, olvidando el escándalo, sin embargo, hoy en día sigue dando de qué hablar.

“Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo”, expresó la también empresaria de 34 años al programa Hoy.

Por su parte, Salvador Zerboni, ex de Livia Brito, la desmintió y aseguró que la actriz es muy inteligente. “¿Quién? ¿ella?... ¿Se quedó sin dinero?... ¡Ay no ma….!, ¡nombre!, yo creo que tiene más dinero que todos ustedes y que yo juntos. Claro que sí, ha trabajado, le han pagado muy bien, yo no creo que se haya quedado sin nada, es una mujer muy inteligente, tiene sus negocios”.

Y aunque el escándalo con el fotógrafo aún persigue la sombra de Livia Brito, laa actriz está lista para regresar al mundo de las telenovelas, con La desalmada de la mano del productor José Alberto El güero Castro, luego de que fuera sacadas de varios proyectos