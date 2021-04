Livia Brito se lava las manos y aplasta a fotógrafo que agredió

¡Se volteó la moneda! A unos meses de que se cumpla un año del escándalo que protagonizó Livia Brito y su novio Mariano en Cancún donde golpearon a Ernesto Zepeda, la actriz cubana realizó una contrademanda y aplastó al fotógrafo por invadir su privacidad.

Fueron los primeros días del mes de julio cuando la noticia corrió como la espuma, Livia Brito era la protagonista de tremendo escándalo, que después de haberlo negado, finalmente lo aceptó y pidió una disculpa a su víctima, sin embargo, el pleito llegó a instanacias legales en donde Ernesto Zepeda exige la reparación del daño.

A casi un año del pleito legal, el paparazzi no ha logrado nada a su favor e incluso lo único que ha conseguido es una contrademanda por parte de la actriz de Televisa, quien se lavó las manos diciendo que el periodista invadió su privacidad. “Vine a comparecer, lo solicitó el Ministerio Público porque me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad”, señaló Zepeda durante una entrevista al programa Despierta América.

Lee también: Ana Martin también lució como una diva con coquetos vestidos strapless

El fotógrafo expresó que Livia Brito alega que él invadió su privacidad siendo que ella es una figura pública y estaba el día de la agresión en un lugar público. “Ella alega que la privacidad debe de respetarse, y sí es cierto, pero al ser figura pública debe de entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente, que no le tomen una foto, que no le pidan una foto, que no le pidan una foto”, indicó.

Indignado, Ernesto Zepda indicó que su demanda en contra de la cubana no ha tenido la misma velocidad que la que interpuso la artista.

“Mi denuncia está y va corriendo, todavía siguen integrando el expediente, ya son 10 meses, ya se tardó mucho y ella interpuso su denuncia y me citaron a que diga que es lo que está pasando con esta situación. Es sencillo, le estaba tomando fotografías en la playa, en un espacio público, donde había mucha gente, no era propiedad privada y se violentó junto con su novio”, indicó el paparazzi.

Lee también: Como Fruta Prohibida, Ana Bárbara presume lo que es suyo en bikini floreado

Para finalizar su molestia, el fotógrafo aseguró que Livia Brito está muy confiada y que cree que no le pasará absolutamente nada, sin embargo, espera que la justicia llegue en algún momento. “Ella está muy confiada y cree que no va a pasar absolutamente nada, pero la justicia va a llegar, en algún momento tiene que llegar y se tiene que hacer cargo”, remató.