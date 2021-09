Livia Brito se deslinda de agresión a paparazzi y culpa a novio

Luego de un año tres meses de la agresión en Cancún, este 28 de septiembre Livia Brito y su novio Mariano Martínez se vieron cara a cara, durante la primera audiencia virtual, con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien golpearon y le quitaron su material de trabajo.

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión que el paparazzi reveló algunos de los detalles que sucedieron en la primer audiencia virtual, destacado que Livia Brito intenta deslindarse de la agresión que el sufrió, ya que su novio se culpó de todo lo sucedido en el 2020.

''Es parte de… sí (ella está deslindándose de esa responsabilidad) pero ella… les estoy tomando las fotografías, ella me ve, se echa a correr hacia donde estoy, me siento, guardo mi cámara en la mochila, llega y me da una cachetada de lado izquierdo, me empieza a insultar, me arrebata la mochila, llega su novio y me da un puñetazo en el ojo izquierdo de la cara; ella saca la cámara y se la entrega a él y me empieza a tirar camarazos, yo me estaba cuidando de que no me diera pero al final me dio… ella me rasguñó y me tiró golpes también'', expresó el paparazzi.

Sin embargo, el fotógrafo señaló que hasta el momento ni Livia Brito ni Mariano Martínez han hecho su declaración, pues sólo fue una audiencia inicial, la cual los acusados decidieron posponer debido a que no contaban con las copias del expediente a lo que la víctima aseguró que se trata de una estrategia ya que ellos desde el día uno tuvieron acceso a dicho expediente.

''Es una audiencia inicial, apenas se presentaron sus abogados y ellos solicitaron posponer la audiencia porque no tenían todas las copias del expediente, es decir, desde el primer día ellos saben, están al tanto de todo lo que hay en el expediente, hace un mes ellos sabían de la audiencia y curiosamente no tenían las copias del expediente'', explicó el paparazzi a Gustavo Adolfo Infante.

Por otro lado, Ernesto Zepeda comentó que desde un principio él solicitó que la audiencia fuera pública, sin embargo, su petición fue negada por la Fiscalía.''Nosotros solicitamos que la audiencia fuese pública porque también es parte de mi derecho, pero no lo aceptaron los juzgados, porque lo quieren mantener de manera privada'', expresó.

Por último el paparazzi reiteró que él esta contrademandado por Livia Brito y su novio por invasión a la privacidad. "Estoy siendo acusado de invasión a la privacidad (en la playa pública) con una persona que en Instagram, programas de televisión, en revistas, ha ventilado su vida personal. Nosotros nos defendimos pero no avanza (el caso)'', finalizó.

Cabe señalar que de resultar culpables, la actriz y su novio podrían pisar la cárcel, ya que de acuerdo al fotógrafo el delito de robo con violencia y lesiones podría llevar al agresor a 10 a 18 años de prisión, sin embargo, si Livia Brito se deslinda de la agresión, está sólo tendría que pagar una multa.

