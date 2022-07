Livia Brito saca las uñas tras acusación a su novio, asegura que se quieren colgar de su fama

Nuevamente Livia Brito vuelve a estar en el ojo del huracán, y aunque no es ella directamente la que esta acusada de robo y secuestro, si no su novio Mariano Martínez, el nombre de la cubana esta siendo usado para ganar fama, esto de acuerdo a las propias palabras de la actriz de Televisa, quien asegura que Enrique Hernández, asesor de imagen, solo quiere colgarse de su nombre.

Fue este 7 de julio que Livia Brito compartió un video en Instagram para aclarar algunos puntos sobre las acusaciones en su contra, esto a raíz de las declaraciones del asesor de imagen, quien supuestamente fue contratado por Mariano Martínez, quien después le habría robado y lo habría secuestrado, según lo dicho por el profesional de la belleza.

En el breve viodeoclip, la protagonista de telenovelas como La desalmada, La piloto, Mujer de nadie y Abismo de pasión, sacó las uñas tras la acusación a su novio Mariano Martínez, pues aseguró que ella no tiene nada que ver y dejando claro que el asesor de imagen sólo busca usar su nombre para ser famoso.

“Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a comenzar a checar qué está sucediendo”, expresó en un primer momento la cubana. Posteriormente señaló que ella no tiene idea de quién es Hernández, pues nunca en su vida lo ha visto.

“Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama , no es mi stylist, nunca lo contrate, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por instagram, nunca crucé palabra con él ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando”, dijo Livia Brito.

Sin embargo, no fue todo, ya que la cubana acusó al asesor de imagen como oportunista, ya que ella considera que estás serías acusaciones las está haciendo para ganar fama en redes sociales. “Hago del conocimiento público que esta persona está mintiendo al decir que fue contratado para ser mi stylist, no fue contratado por mí ni por nadie cercano a mí [...] Usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y mentir para generar contenido y tener pantalla es un delito”, señaló.

Por último, Livia Brito pidió a los medios de comunicación vincularla con información relacionada a este caso, ya que este no es su problema. “Le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que dejen de mencionarme [...] en este caso donde no tengo absolutamente nada que ver”, remató.

Enrique Hernández acusa a novio de Livia Brito de secuestro y robo

Fue a tráves de redes sociales que Enrique Hernández, asesor de imagen, manifestó que Mariano Martínez lo secuestró y le robó luego de contactarlo para una posible colaboración trabajar con él y Livia Brito. Durante su encuentro, supuestamente el entrenador de la cubana acusó a Hernández de haber robado un bolso de Brito, situación por la que no dudó en amarrarlo y secuestrarlo.

“Las oficinas estaban en un edificio, entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos y pies, me quitaron mi celular y yo le preguntó sobre el video, el se fue y me quedé con su supuesto primo y después sacó un cuchillo”, dijo el estilista en un video en redes sociales.

