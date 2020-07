Livia Brito rompió en llanto al hablar con fotógrafo que golpeó

Muy conmovida pero a la vez a la defensiva, así se mostró la actriz Livia Brito luego de ver de frente al fotógrafo, Ernesto Zepeda, a quien golpeó junto con su novio Mariano cuando se encontraban en una de las playas de Cancún. Fue durante una entrevista al programa Primera Mano que el paparazzi contó que el pasado sábado, él y su abogado se reunieron con la actriz, su novio y sus abogados para hablar de la situación que tiene en el ojo del huracán a la cubana.

Pese a que Livia Brito se disculpó públicamente a través de su cuenta de Instagram la polémica sigue, pues su víctima asegura que pese a que en la reunión ella lloró, no sintió sinceras sus disculpas, pues, siempre justificó la actitud que tomó el día de la agresión. "Noté arrepentimiento en el novio pues noté sinceras sus disculpas, él entendió la gravedad del asunto. Livia a pesar que lloró, siempre justificó la actitud que tomó el día del incidente.”

Además Ernesto manifestó que Livia le dijo que ella era una figura pública y que quisiera ser como cualquier persona, además de que había invadido su privacidad y que estaba arruinando su carrera. "A lo que mi abogada le dijo, te equivocas, Ernesto no está arruinando nada". El fotoperiodista también indicó que él y su abogada ya sabían que ella iba a pedir una disculpa, sin embargo, mintió en decir que él la empujó y que invadió su privacidad, así como que le pidió que borrara las imágenes.

Ernesto también indicó que pese a que disculpó a la actriz y su novio ni él ni su abogada aceptaron una negociación, pues la famosa se negó a darle una indemnización. "Nos retiramos del lugar, no sin antes decirles a ellos que no tenía nada en su contra, que no era nada personal, simplemente que deben hacerse responsables de sus actos."

El fotoperiodista indicó que no descarta la idea de que Livia lo demande por supuesto daño moral, pues él también está respaldado por sus abogados.

LIVIA BRITO SE DISCULPA

“Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado”, dijo la protagonista de Piloto en sus disculpas públicas en Instagram.

Tras este incidente, muchos mexicanos han sugerido que corran a la actriz cubana de México e incluso un grupo de perdiostas y fotógrafos se han unido para exigir justicia para Ernesto.

