Livia Brito revela la razón por la que despreció el amor de Daniel Arenas

La actriz y modelo cubana, Livia Brito, sorprendió al hablar como muy pocas veces de su vida privada y en está ocasión no escatimó detalles de la relación que tuvo con el actor colombiano, Daniel Arena, actual novio de Daniela Álvarez.

Fue este lunes pasado que la protagonista de la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram, petición que cumplió a sus más de 6 millones de seguidores, en donde Livia Brito respondió algunas preguntas muy íntimas.

Desde su posición sexual favorita hasta el día que perdió su virginidad, fueron algunos de los temas que la famosa, sin pena abordó con sus millones de seguidores. Sin embargo, la artista de 35 años sorprendió aún más cuando confesó que estuvo a punto de caer en las redes de Daniel Arenas, quien fue su pareja en la ficción en la novela, Médicos, línea de vida, pero tuvo que despreciar su amor por un detalle.

"Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios", dijo la estrella de las telenovelas de Televisa a sus seguidores. Pero no fue todo, ya que Livia Brito se sinceró y dijo que si llegó a salir con el galán de telenovelas, sin embargo, hubo algo que no la convenció por completo.

"Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: 'Oye, ¿es que siempre te maquillas así?'. Y yo así de, o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio. O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme. Y fue esa pregunta que yo dije: 'Ay no, ¿sabes qué? Bye", expresó la famosa.

La protagonista de melodramas como Muchacha italiana viene a casarse y De que te quiero, te quiero, reveló que la actitud de Daniel Arenas no le agradó demasiado por lo que tuvo que despreciar su amor. "Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro. Y ahí fue como que para amigo mejor", compartió la famosa con sus fans.

Estás últimas horas Livia Brito ha acaparado miradas desde Puerto Escondido, Oaxaca, presumiendo su escultural figura en pequeños bañadores con los que deja poco a la imaginación de sus más de 6 millones de seguidores de Instagram.

