Livia Brito revela cuáles son los requisitos que busca para su hombre ideal

Una de las actrices más guapas y deseadas de la actualidad es la cubana Livia Brito, pero te has preguntado ¿cuáles son los requisitos que busca en un hombre?, la propia protagonista de la telenovela ‘Médicos, línea de vida’ te dice cómo la puedes conquistar.

En su cuenta de TikTok, y con una canción de Julieta Vengas ‘Eres para mí’, Livia Brito señaló a sus seguidores cuáles son los requisitos que pide para que el hombre ideal conquiste su corazón.

Este video fue durante la cuarentena de 2020 cuando Livia Brito estaba buscando pareja y según la actriz cubana, los requisitos eran muy simples, solo necesitan ser: inteligente, honesto, cariñoso, fiel, guap y alto, indica la actriz y modelo.

“Cómo disfruto estos videitos mis #aLIVIAnados #EresParaMi.Luego llega cuando menos lo piensas”, escribió en su cuenta de Instagram en donde la actriz cubana también compartió el videoclip que ha tenido más de 1.6 millones de reproducciones en su cuenta de Instagram.

Los admiradores de la protagonista ‘La Piloto’, no perdieron la oportunidad para postularse para ser candidatos al hombre ideal de la actriz, ya que consideraban que cumplían con las especificaciones.

“Depende qué consideres alto y guapo, yo cumplo todas las demás, pero mido 1.83, supongo que no está mal pero no me considero alto, igual y jalo a ser novios”, le respondió uno de sus fans.

“Hay que ser un poco realista, eres una mujer bella, pero no para todos eres alcanzables, para muchos de nosotros les gustaría que fueras la del video”, contestó otro de sus admiradores.

Sin embargo, aunque muchos se postularon para conquistar el corazón de la actriz cubana, la realidad es que poco tiempo después le llegó el amor en plena pandemia, ya que actualmente tiene pareja.

Se trata de Mariano Martínez, un venezolano que vino a México en busca de mejores oportunidades, de 23 años de edad y que trabajó como bailarín exótico, es el hombre ideal que la modelo y actriz de telenovela encontró.

Incluso, fue con Mariano Martínez con quien Livia Brito tuvo el altercado el año pasado durante unas vacaciones en Cancún, donde golpeó a un fotógrafo y le robó su material del trabajo, lo que ha ocasionado una disputa legal encontra de la celebridad.