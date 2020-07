Desde hace algunas semanas, la actriz Livia Brito ha dado mucho de qué hablar, luego de que en su último viaje a Cancún con su novio Mariano Martínez, fuera captada por un paparazzi del lugar y tras darse cuenta Livia, que le estaba tomando fotos, lo agredió golpeándolo, entre otras cosas que perjudicaron al fotógrafo. Lo que ha propiciado que según una fuente que habló para la revista TV Notas, la actriz pierda la exclusividad y el próximo protagónico que tenían planeado para ella los ejecutivos de la televisora de San Ángel.

La fuente, que se presume que es muy cercana a la actriz, reveló que la actriz empezó a tener problemas con Televisa, después de que se hiciera pública su agresión al fotógrafo Ernesto Zepeda.

Livia Brito podría perder protagónico y exclusividad por escándalo. Foto Instagram

"Cuando salió el video que grabaron huéspedes del lugar y que deja ver que todo fue verdad, la mandaron llamar los ejecutivos de la empresa, le metieron una tremenda regañiza por mentir y le dijeron que quedaba fuera del proyecto que ya tenían planeado para ella, pues además se sentían defraudados de que faltara a la confianza que le tenían", dijo la fuente a la revista de espectáculos.

La fuente, también contó a la publicación que Livia es una de las pocas actrices que conservaba el contrato de exlusividad con la televisora de San Ángel, mismo que está por vencer y los ejecutivos están considerando si le renuevan el contrato o no, situación que podría dejar fuera de toda contemplación a la actriz.

"Livia es de las pocas figuras de Televisa que aún contaba con contrato de exclusividad y con una jugosa cantidad, pero próximamente se le va a vencer; se lo iban a renovar por esa telenovela que iba a estelarizar con Gabriel Soto y por la probable segunda temporada de la serie Médicos, línea de vida, pero ya le dijeron que no será así", contó la fuente a la revista.

Lamentablemente, todo el camino ganado de la cubana, se ha perdido por este desagradable incidente. Y en relación a esto, últimamente, el actual diputado Sergio Mayer, ha salido en defensa de la actriz, argumentando que las figuras públicas como Livia Brito, también tienen derecho a replicar cuando no les parece que se invada su privacidad.

Así mismo el ex Garibaldi, dejó ver que no por ser reconocidas celebridades no tienen derecho a disfrutar de su privacidad.

Por otro lado, la actriz cumplió 34 años el pasado martes 21 de julio , y un grupo de fans de República Dominicana, le hicieron algunos videos, demostrándole todo le cariño a la cubana, muestras de cariño que ella agradeció infinitamente.

