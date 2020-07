Livia Brito pide perdón tras agredir a fotógrafo en Cancún

La actriz cubana, Livia Brito, por fin rompió el silencio luego de ser acusada por el fotógrafo, Ernesto Zepeda de agresión. " El domingo 28 de junio, en la playa del hotel Oleo en Cancún, Quintana Roo, estaba Livia Brito y su novio, yo pasé primero por el hotel y no estaban, cuando regreso los veo caminando de frente, entonces doy media vuelta y me hago para atrás para tener buenas imágenes, pensé que iban a caminar por la playa pero tomaron un camino y unas plantas lo tapaban, entonces tuve que pararme y tomar las imágenes, entonces en la última foto ella me alcanzó a ver", señaló el paparazzi, durante una entrevista a Sale el Sol, además de mostrar unas imágenes en donde se ve lleno de sangre.

Sin embargo, Livia Brito se había mantenido en silencio hasta este lunes tras el escándalo que la involucra a ella y a su novio Mariano Martínez, por lo que contó la versión de cómo sucedieron las cosas, además de darle espacio en su cuenta de Instagram a su abogado, quien aseguró que las pertenencias del fotógrafo ya las tiene el Ministerio Público.

Lee también: Carmen Salinas arremete en contra de Livia Brito tras golpear a fotógrafo

Livia Brito aprovechó sus redes para disculparse con el fotógrafo Ernesto, su familia y fans. Foto Instagram /Livia Brito

La famosa y guapa actriz compartió a través de Instagram dos videos en donde pidió una disculpa al fotógrafo, familiares y personas que se sintieron ofendidas con su comportamiento en las playas de Cancún y explica lo que sucedió. "Siento la necesidad de hacer mi declaración de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa e indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento", señaló.

La progranista de la telenovela De que te quiero , te quiero, también indicó que durante su instancia en la playa donde buscaba paz y tranquilidad se sintió vulnerable al "percatarse de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo" por lo que le pidió que borrara las imágenes y ante la negativa del paparazzi la discusión se salió de control, el fotógrafo la empujó y ella le dio una cachetada.

“Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado”, dijo la protagonista de Piloto.

Livia también recalcó que en ningún momento ella ha hecho comentarios despectivos sobre los mexicanos como se rumora desde hace días, pues asegura que es mexicana y que todo lo que es se lo debe a este país. “Aquí crecí, aquí estudié y me crié y me siento mexicana”.

La actriz de origen cubano y nacionalizada mexicana también aprovechó para cederle la palabra a su abogado, Roberto Carlos Morales García, quien enfatizó que no hay pruebas de lo que dice Ernesto, y que los objetos que pelea el paparazzi (cámara y lente ), ya fueron ingresados a la bodega de evidencias de la Fiscalía General del estado de Quintana Roo.

“Lo primero que debe resaltarse en este expediente es que no hay elementos que hagan responsable a la señorita Livia Brito de los delitos denunciados, lo segundo en grado de importancia es que los objetos como la cámara, el lente y las pertenencias de las cuales se duele el señor Ernesto Zepeda fueron localizadas por la policía ministerial e ingresadas a la bodega de evidencias de la Fiscalía General del estado de Quintana Roo. Él está enterado y puede reclamar su devolución. Lo tercero en grado de importancia es que hay diversas inconsistencias en el expediente que hacen difícil la credibilidad de los hechos denunciados por el señor Ernesto Zepeda, las cuales se harán valer inmediatamente por la defensa penal. Finalmente en grado cuarto de importancia es lo dicho por el señor Zepeda en medios de comunicación y redes sociales, difiere sustancialmente a lo aportado por él en la investigación y difiere del contenido jurídico de la investigación en curso”.

Roberto Carlos señaló que después de la agresión, él se mantuvo en contacto contacto con el fotógrafo para llegar a un acuerdo, sin embargo, el paparazzi y sus abogados le pedían primero 600 mil pesos para solucionar el problema y después la cantidad ascendió a un millón de pesos.

“Un día después de los hechos nos solicitaron 600 mil pesos como posible solución, posteriormente aumentaron la cifra a un millón de pesos. A fin de esclarecer los hechos compareceremos tantas veces sea necesario ante el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, es un deber y así lo vamos a hacer", indicó.

El abogado de la actriz indicó que están analizando demandar al fotógrafo Ernesto por daño moral a su clienta. " No obstante nuestra cordura estamos analizando los perjuicios y el daño moral causado a la señorita Livia Brito por las declaraciones públicas de Ernesto Zepeda en medios de comunicación, que resultan distintas a las contenidas en la carpeta de investigación y a la realidad de los hechos, lo cual será demandado en las vías legales correspondientes”.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.