Livia Brito llora al hablar de la situación en Cuba y le recuerdan al fotógrafo

En medio de las grabaciones de la telenovela La Desalmada, Livia Brito celebró su cumpleaños número 35 por lo que el programa Hoy de Televisa no desaprovechó la oportunidad para entrevistar a la famosa, quien como deseo de cumpleañospidió por la situación que vive su país natal, Cuba, sin embargo, en las redes sociales le recordaron al fotógrafo, Ernesto Zepeda.

Durante el festejo sorpresa que la producción de le exitosa novela le prepraró, Livia Brito fue abordada por un reportero del matutino de la televisora de San Ángel con quien se mostró muy conmovida y hasta lloró por la situación que viven sus paisanos . “Que las cosas en los países mejoren… porque hay lugares en donde la están pasando muy mal… estoy muy conmovida por esa situación”, expresó entre lágrimas la actriz.

Para finalizar, Brito dijo: “No permitamos que los demás sufran nada más porque unos cuantos quieren dinero o quieren tener poder, y sé que va a cambiar porque nada dura para siempre”, refiriéndose a lo que se vive.Como era de esperarse, las declaraciones de Brito generaron toda una controversia en las redes sociales, mientras unos optaron por felicitarla por su cumpleaños y desear que pronto se solucionen lso problemas en Cuba, otros no dudaron en manifestar que su llanto era falso y no dudaron en recordarle al fotógrafo que agredió.

“No puedo creer q la feliciten después de lo q le hizo al fotografo en cancún... debería regresar a su isla a golpear a su gente, esté no es su país”, “Debió llorar cuando golpearon a el camarografo. No le creo nada a esta mujer”, “Debió llorar así cúando le reventaron la cabeza así al fotógrafo yo no te festejo nada ni veo sus novelas por ser agresiva y ahora lo haces en publico tu llanto por cuba ni vivías allá y tu lo decías eres mala”, “ Tienes mucha razón lamentablemente hay mexicanos, que les gusta que gente de otro país venga y los maltrate”, “ Que mal, no paga al fotógrafo y la felicitan, empieza con pagarle al fotógrafo”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Recordemos que fue el pasado mes de junio del 2020 cuando el paparazzi, Fernando Zepeda, captó a la cubana y a su novio en una de las playas de Cancún. Las imágenes tomadas por el fotógrafo no fueron del total agrado de la famosa, quien explotó y junto con novio terminó golpeando al periodista y tomando sus pertenencias.

Y aunque en un principio negó que se trataba de ella tras viralizarse un video en el que aparecía, Brito acabo por aceptar que efectivamente ella había estado en el lugar pero ella tenía la versión de los hechos y acusó a Zepeda de invadir su privacidad. Y aunque días después se disculpó, el mundo se le fue encima.

A poco más de un año del escándalo, Ernesto Zepeda no ha podido recuperar su herramienta de trabajo ni ha recibido ninguna indemnización por parte de la protagonista de La Desalmada, al contrario denunció que las autoridades han hecho caso omiso a su petición de justicia.

Fue durante una entrevista al programa Ventaneando que Zepeda manifestó su inconformidad y narró su desesperación porque se haga justicia. “Ya tan rápido es un año, el caso no se ha judicializado y aunque esté en pandemia, ya pasó lo suficiente para que el Ministerio público hubiese reunido todas las pruebas y peritajes en la carpeta de investigación. Ha pasado tanto tiempo que ya se solicitó a un juez de control que nos diera una audiencia para checar qué era lo que estaba pasando, no nos dio la audiencia, pero fijó una fecha, que es la primera semana de agosto para que el Ministerio Público judicialice o no la carpeta de investigación.”, comentó.

