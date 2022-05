Livia Brito explica lo que sucedió con reportero de Ventaneando: “Me grabó sin mi consentimiento”

Una vez más Livia Brito se encuentra en el ojo del huracán luego de que el fin de semana se filtrara una imagen en donde la estrella de televisión supuestamente había agredido a un reportero del programa Ventaneando por lo que ahora la actriz cubana explicó que fue lo que sucedió con el reportero, a quien acusó de hostigarla y de grabarla sin su consentimiento.

Fue a través de su cuenta de Instagram y Twitter que Livia Brito rompió el silencio y contó su versión de los hechos. La famosa actriz de Televisa reconoció que si tuvo alguna diferencia con el reportero de Ventaneando porque se mostró muy insistente de que le diera una entrevista cuando en ese momento no podía, pues se encontraba grabando los promocionales de la telenovela “Mujer de Nadie”.

Y aunque según su versión prometió darle la entrevista una vez que terminara la grabación, la cubana aseguró que el reportero la persiguió hasta sacarla de sus casillas. “Le dije: ‘sí, nada más dame chance, voy a checar algo y ahorita regreso’”, indicó Brito justo antes de sostener una fuerte discusión con el periodista.

“Mis bebés les platico lo que me pasó el día viernes. Yo estaba grabando los promocionales de Mujer de Nadie, tenía muy poco tiempo porque me dieron desde las siete de la mañana hasta las tres de la mañana del otro día entonces estaba muy presionada. Salí y había un reportero que me estaba pidiendo entrevista. Me fui y me empezó a perseguir, pidiendo la entrevista y yo le dije: ‘Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas’”, agregó la famosa.

Pero no todo quedó ahí, ya que la actriz de telenovelas como Triunfo del Amor, Abismo de Pasión, La Piloto y La Desalmada, manifestó que nada sucedió como lo han hecho ver y que todo será transmitido a favor de él en la televisora para la que trabaja.

“De hecho me voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: ‘Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista’”, aseguró la artista.

Livia Brito lamentó que el tiempo no le alcanzara y no logró conceder la entrevista al reportero de Ventaneando y explicó que fue lo que sucedió en la imagen que circula en redes. “Lo que hizo (Roberto Hernández) fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento”, dijo.

“Sigues grabando, te dije que le pusieras pausa y continuó grabando. Entonces lo que hice fue ponerle pausa yo con su celular”, indicó Livia Brito. Cabe mencionar que el reportero aseguró que las imágenes de la discusión con la famosa serán transmitidas el día de hoy (lunes) en Ventaneando.

Mis bebés les dejo por aquí lo sucedido el viernes durante las grabaciones de los Promos de Mujer De Nadie.



Los amo #bebesdeluz pic.twitter.com/GmVIpGq7Nd — Livia Brito Pestana (@liviabritoof) May 15, 2022

