Litzy y el golpe bajo que le dio Televisa tras vetarla

En 1999, Litzy se encontraba en lo más alto de su carrera. La actriz y cantante había entrado con el pie derecho al mundo de las telenovelas y la música, y parecía haber alcanzado todo lo que deseaba cuando el productor Luis de Llano la eligió para protagonizar ‘Decada’.

Pero cuando parecía que todo iba viento en popa para la ex integrante de Jeans, las cosas cambiaron de repente y lo que había logrado construir la joven en su carrera se vino abajo y todo por una enfermedad, que, se reveló, le trajo como consecuencia un veto de Televisa.

Al ser una persona sana y joven, Litzy nunca pensó que su salud se vería comprometida seriamente. Fue en 1999 cuando la cantante se enfermó de influenza AH1N1, con severos síntomas, por lo que tuvo que dejar todo de lado para enfrentar el virus.

Lee también: Vetan en Televisa a Danna, Alejandra Guzmán y Aracely Arámbula

Al quedar imposibilitada para trabajar mientras recibía atención médica para recuperarse, Litzy tuvo que abandonar la telenovela ‘Década’ y ello supuso un gran problema para la producción que encabezaba Luis de Llano, quien le insistió a la actriz para reincorporarse cuanto antes.

Sin embargo, el médico no estuvo de acuerdo en que Litzy volviera antes de tiempo a las grabaciones pues primero era su salud, por lo que la intérprete de ‘No te extraño’ decidió primero recuperarse totalmente.

A ‘Década’ entró a sustituirla Andrea de la Torre, pero la actriz no era tan conocida como Litzy y el cambio no fue muy bien recibido, por lo que Luis de Llano le ofreció a la ex miembro de Jeans hacer una aparición especial en la telenovela como un ángel, algo que no aceptó la cantante pues su personaje no había muerto aún en la historia.

Sin embargo, Litzy nunca imaginó las consecuencias de ello pues desde entonces quedó borrada de los proyectos de Televisa y jamás volvió a ser llamada para algún melodrama o producción de cualquier tipo. Y de eso ya pasaron 22 años.

Lee también: Litzy revela la razón por la que Belinda la desprecia

Lo anterior fue detallado por el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, quien consideró ilógico que la cantante todavía sufriera del veto por algo que ocurrió hace un par de décadas y más tratándose de una cuestión de salud, por lo que también criticó al productor Luis de Llano. Mira lo que dijo en el siguiente video, a partir de la hora con seis minutos.

El veto de Televisa provocó que Litzy buscara otras alternativas para trabajar y por ello firmó contratos con TV Azteca y Telemundo, aunque siempre quedará en el aire lo que pudo lograr la artista si no se hubiera visto obligada a abandonar ‘Década’.